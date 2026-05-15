Βυθισμένη στο χάος η Αϊτή: Τουλάχιστον 78 νεκροί από το Σάββατο στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς
Στο έλεος των συμμοριών η πρωτεύουσα της Αϊτής.
Οι σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών σε συνοικίες της αϊτινής πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 78 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 10 αμάχων, από το Σάββατο, σύμφωνα με τον προκαταρκτικό απολογισμό για τον οποίο ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο την Πέμπτη το γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη χώρα της Καραϊβικής (BINUH).
«Οι συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών στις κοινότητες Σιτέ Σολέιγ και Κρουά ντε Μπουκέ σκότωσαν τουλάχιστον 78 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 66 από την 9η Μαΐου», τόνισε το BINUH, το οποίο διευκρίνισε ότι οι 10 άμαχοι ήταν κάτοικοι: κατά τις πληροφορίες του, επρόκειτο για 5 άνδρες, 4 γυναίκες και κοριτσάκι.
