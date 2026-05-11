Η Γερμανία θέλει να αγοράσει από την Τουρκία τους πυραύλους Yildirimhan - Τι γράφει η Die Welt

Σε νέα φάση φαίνεται να εισέρχεται η αμυντική συνεργασία μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας, με τη γερμανική εφημερίδα Die Welt να αποκαλύπτει ότι το Βερολίνο εξετάζει την απόκτηση των τουρκικών πυραυλικών συστημάτων Yıldırımhan και Tayfun Blok-4.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι σχετικές διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ δεν αποκλείεται μια ενδεχόμενη συμφωνία να παρουσιαστεί επισήμως κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον Ιούλιο. Όπως αναφέρεται, η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να αποσύρει χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες και κρίσιμα οπλικά συστήματα από τη Γερμανία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε Βρυξέλλες και ΝΑΤΟ, οδηγώντας σε παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για την κάλυψη του κενού ασφαλείας στην Ευρώπη.

Η παραγωγή του Tomahawk στη Γερμανία θα μπορούσε να ξεκινήσει το 2028

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια της Γερμανίας να ενισχύσει τις δυνατότητες αποτροπής και πυραυλικής άμυνας της Ευρώπης, μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για αποχώρηση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών και εγκατάλειψη του σχεδιασμού ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk. Η ανακοίνωση του Τραμπ για αποχώρηση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία αιφνιδίασε ακόμη και στελέχη του ΝΑΤΟ, ωστόσο αυτό που θεωρείται ακόμη σοβαρότερο στους ευρωπαϊκούς διπλωματικούς κύκλους είναι η ακύρωση της συμφωνίας που είχαν συνάψει το 2024 οι Μπάιντεν και Σολτς, επισημαίνεται στο δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας. Μεταξύ των οπλικών συστημάτων που επρόκειτο να αναπτυχθούν ήταν οι πύραυλοι Tomahawk, τα υπερηχητικά συστήματα Dark Eagle και οι βαλλιστικοί πύραυλοι SM-6.

Η ακύρωση του σχεδίου θεωρείται ότι αποδυναμώνει την ευρωπαϊκή αποτρεπτική ικανότητα απέναντι στη Ρωσία, καθώς η Μόσχα διατηρεί δυνατότητες πλήγματος μεγάλου βεληνεκούς χωρίς αντίστοιχη ευρωπαϊκή απάντηση.

Παράλληλα, προχωρά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ELSA (European Long-Range Strike Approach), μέσω του οποίου χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών όπλων μεγάλου βεληνεκούς.

Ωστόσο, το πρόγραμμα θεωρείται χρονοβόρο και γεμάτο τεχνικές και πολιτικές δυσκολίες.

Γερμανικά σχέδια για παραγωγή Tomahawk και αγορά τουρκικών πυραύλων

Σύμφωνα με τη WELT, Βερολίνο και Ουάσινγκτον εξετάζουν πλέον τη δημιουργία κοινοπραξίας για παραγωγή πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία, κατά το πρότυπο της συνεργασίας COMLOG μεταξύ της MBDA και της RTX για τους Patriot.

Η παραγωγή θα μπορούσε να ξεκινήσει το 2028, αρχικά σε περιορισμένη κλίμακα.

Ταυτόχρονα, το Βερολίνο εξετάζει σοβαρά και την αγορά τουρκικών πυραυλικών συστημάτων. Στο τραπέζι βρίσκονται ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Yildirimhan, με εκτιμώμενο βεληνεκές έως 6.000 χιλιομέτρων, καθώς και ο υπερηχητικός Tayfun Block-4.

Η πιθανή προμήθεια αυτών των όπλων συνδέεται με την προσπάθεια ενίσχυσης της άμυνας των ευρωπαϊκών κρατών του ΝΑΤΟ.

Ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Yıldırımhan παρουσιάστηκε πρόσφατα στη διεθνή έκθεση SAHA 2026 στην Κωνσταντινούπολη και, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Άγκυρας, διαθέτει βεληνεκές 6.000 χιλιομέτρων. Οι πρώτες δοκιμές του συστήματος αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του έτους.

Παράλληλα, ο υπερηχητικός πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς Tayfun Blok-4, που αναπτύσσεται από τη Roketsan, είχε παρουσιαστεί στη διεθνή αμυντική έκθεση της Κωνσταντινούπολης το περασμένο καλοκαίρι. Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τις τεχνικές δυνατότητές του, εκτιμάται ότι το βεληνεκές του υπερβαίνει τα 1.500 χιλιόμετρα.

Αντιδράσεις από Ελλάδα και Κύπρο

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η χρηματοδότηση μιας τέτοιας αγοράς μέσω του ευρωπαϊκού αμυντικού προγράμματος SAFE θεωρείται δύσκολη, εξαιτίας πιθανών αντιδράσεων από Ελλάδα και Κύπρο, λόγω των τεταμένων σχέσεων με την Τουρκία.

Για τον λόγο αυτό εξετάζονται δύο εναλλακτικές: είτε μια διακρατική συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας είτε η δημιουργία ενός μικρότερου συνασπισμού κρατών υπό γερμανική ηγεσία για τη χρηματοδότηση των εξοπλισμών.

Παρότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, διπλωματικές πηγές που επικαλείται η Welt εκτιμούν ότι οι επαφές έχουν προχωρήσει σημαντικά και ότι ενδεχόμενες ανακοινώσεις δεν αποκλείεται να γίνουν στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Μεταφορά αμερικανικών δυνάμεων στη Ρουμανία Η WELT αποκαλύπτει επίσης ότι σημαντικό μέρος των αμερικανικών δυνάμεων που θα αποχωρήσουν από τη βάση του Ράμσταϊν θα μεταφερθεί στη Ρουμανία, κοντά στην αεροπορική βάση Mihail Kogalniceanu, σε μικρή απόσταση από τα ουκρανικά σύνορα. Η συγκεκριμένη βάση σχεδιάζεται να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη αεροπορική εγκατάσταση του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, με παρουσία τουλάχιστον 10.000 Αμερικανών στρατιωτών και των οικογενειών τους. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η μεταφορά δυνάμεων πιο κοντά στη Μαύρη Θάλασσα θεωρείται στρατηγικά λογική λόγω της αυξημένης απειλής από τη Ρωσία.

