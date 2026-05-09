Η Τουρκία παρουσίασε τον πρώτο της διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο - Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Η Τουρκία παρουσίασε για πρώτη φορά πρωτότυπο διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM), επιχειρώντας να ενισχύσει την αμυντική της αυτονομία και να αποκτήσει ακόμη πιο ισχυρό ρόλο στη Μέση Ανατολή αλλά και εντός του ΝΑΤΟ.

Ο πύραυλος, με την ονομασία «Yildirimhan» – που στα τουρκικά σημαίνει «κεραυνός» – αποκαλύφθηκε στην έκθεση αμυντικής βιομηχανίας SAHA 2026, στο Εκθεσιακό Κέντρο της Κωνσταντινούπολης.

Το σύστημα αναπτύχθηκε από το ερευνητικό και αναπτυξιακό κέντρο του τουρκικού υπουργείου Άμυνας και θεωρείται ένα από τα πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά σχέδια της Άγκυρας μέχρι σήμερα.

Τι γνωρίζουμε για τον Yildirimhan

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο Yildirimhan διαθέτει εμβέλεια 6.000 χιλιομέτρων, κάτι που τον κατατάσσει στην κατηγορία των διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων. Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων θεωρεί ICBM κάθε βαλλιστικό πύραυλο με εμβέλεια άνω των 5.500 χιλιομέτρων.

Αυτό σημαίνει πως, εάν εκτοξευθεί από τουρκικό έδαφος, θα μπορεί να πλήξει στόχους σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής.

Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu μετέδωσε ότι ο πύραυλος μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα Mach 25, δηλαδή 25 φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου. Διαθέτει τέσσερις κινητήρες πυραυλικής προώθησης και χρησιμοποιεί ως καύσιμο υγρό τετροξείδιο του αζώτου. Η πολεμική κεφαλή έχει δυνατότητα μεταφοράς φορτίου έως και 3.000 κιλών.

BREAKING — Turkey unveils intercontinental ballistic missile Yildirimhan with 6,000KM range during SAHA arms expo.



Developed by Turkish Defense Ministry pic.twitter.com/JyEJ95t9X2 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 5, 2026

Προς το παρόν, πάντως, η Τουρκία δεν έχει ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή του πυραύλου.

Το μήνυμα της Άγκυρας

Μιλώντας στην έκθεση, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ υποστήριξε ότι η χώρα δεν προσφέρει πλέον μόνο οπλικά συστήματα στους συμμάχους της αλλά και τεχνολογία, καθώς και μια «βιώσιμη οικονομία ασφάλειας».

Αναλυτές εκτιμούν ότι η πραγματική σημασία του προγράμματος δεν βρίσκεται μόνο στον ίδιο τον πύραυλο αλλά κυρίως στην ικανότητα της Τουρκίας να τον αναπτύξει.

Ο Οζγκιούρ Ουνλουχισαρτσίκλι, διευθυντής του German Marshall Fund στις ΗΠΑ, δήλωσε στο Al Jazeera πως η Τουρκία δεν αντιμετωπίζει σήμερα άμεση απειλή που να απαιτεί διηπειρωτικούς πυραύλους αποτροπής, ωστόσο η τεχνολογική δυνατότητα παραγωγής ενός τέτοιου συστήματος αποτελεί από μόνη της στρατηγικό επίτευγμα.

Σύνδεση με το διαστημικό πρόγραμμα

Ο αναλυτής ασφαλείας Μπουράκ Γιλντιρίμ σημείωσε ότι το πρόγραμμα συνδέεται έμμεσα και με τις φιλοδοξίες της Τουρκίας στο Διάστημα. Όπως εξήγησε, η φυσική που απαιτείται για την τοποθέτηση δορυφόρων σε τροχιά είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοια με εκείνη των διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων.

Το τουρκικό πρόγραμμα Delta-V, που έχει πολιτικό και εμπορικό χαρακτήρα, στοχεύει στην εκτόξευση τουρκικών δορυφόρων με εγχώριους πυραύλους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάπτυξη τεχνολογίας ICBM αποτελεί σχεδόν φυσική εξέλιξη ενός σοβαρού διαστημικού προγράμματος.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA 2026 Fuarı’nda Bakanlığımız AR-GE Merkezi tarafından üretilen yeni teknolojileri kamuoyuna açıkladı.



Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği tanıtım töreninde;



✅ Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen ve en uzun… pic.twitter.com/COA569HTWv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 5, 2026

Παράλληλα όμως υπογράμμισε ότι αυτό που παρουσιάστηκε στην έκθεση ήταν ουσιαστικά ένα πρωτότυπο σε μορφή μακέτας και όχι επιχειρησιακό σύστημα. Δεν έχουν υπάρξει γνωστές δοκιμαστικές εκτοξεύσεις, ενώ αρκετά κρίσιμα τεχνικά στοιχεία παραμένουν άγνωστα.

Μάλιστα, ακόμη και η πιθανή μελλοντική βάση δοκιμών στη Σομαλία δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί.

«Πρόκειται περισσότερο για διακηρυγμένη φιλοδοξία παρά για επιχειρησιακή δυνατότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γεωπολιτική διάσταση

Η παρουσίαση του νέου πυραύλου πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Παρά την εύθραυστη εκεχειρία μετά τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν, η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή.

Η Άγκυρα είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο ότι συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία. Η Τεχεράνη αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή και υπαινίχθηκε πιθανή ισραηλινή προβοκάτσια.

Την ίδια στιγμή, οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο ότι η Τουρκία συνιστά «νέα απειλή» για το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα εντάσσεται σε έναν περιφερειακό άξονα αντίστοιχο με εκείνον του Ιράν.

Η τουρκική ηγεσία, από την πλευρά της, έχει εντείνει δραματικά την κριτική προς το Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα και τη μεταχείριση των Παλαιστινίων.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε κατηγορήσει το Ισραήλ ότι συνεχίζει μια «αιματοβαμμένη γενοκτονία» εναντίον αμάχων.

Στρατηγική αυτονομία και αποτροπή

Ο αναλυτής Αλί Μπακίρ εκτίμησε ότι το πρόγραμμα Yildirimhan αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την τουρκική αμυντική βιομηχανία και ενισχύει τη θέση της χώρας ως περιφερειακής υπερδύναμης.

Όπως τόνισε, η Άγκυρα επιδιώκει διαχρονικά να μειώσει την εξάρτησή της από ξένα οπλικά συστήματα, να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή και να αποκτήσει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία.

Κατά τον ίδιο, η ανάπτυξη του πυραύλου δεν αποτελεί απλώς αντίδραση στις εξελίξεις αλλά μέρος ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου της κυβέρνησης Ερντογάν.

Ο Μπουράκ Γιλντιρίμ πρόσθεσε ότι η Τουρκία θεωρεί πλέον ανεπαρκείς τις αφηρημένες εγγυήσεις ασφαλείας των συμμαχιών και επιδιώκει «σκληρή, κυρίαρχη αποτροπή».

«Η Τουρκία περιβάλλεται από αστάθεια – από τη Συρία και την Ανατολική Μεσόγειο έως το Ιράκ και την κρίση με το Ιράν – και θέλει να αποκτήσει μέσα αποτροπής που να εξαρτώνται αποκλειστικά από την ίδια», ανέφερε.

Πόσο σημαντική είναι η στρατιωτική ισχύς της Τουρκίας;

Η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο μόνιμο στρατό στο ΝΑΤΟ και τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε σημαντικό εξαγωγέα οπλικών συστημάτων.

Η προσπάθεια για στρατιωτική αυτάρκεια ξεκίνησε εδώ και δεκαετίες. Ήδη από το 1985, η Άγκυρα δημιούργησε την Υπηρεσία Ανάπτυξης και Υποστήριξης Αμυντικής Βιομηχανίας (SaGeB), με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής παραγωγής.

Για αρκετά χρόνια, η SaGeB επικεντρωνόταν κυρίως στη διεθνή συνεργασία για έρευνα και ανάπτυξη. Ωστόσο, καθώς η Τουρκία άρχισε να αντιμετωπίζει περιορισμούς στις αγορές οπλικών συστημάτων αλλά και στον τρόπο χρήσης τους, στράφηκε σταδιακά στην εγχώρια παραγωγή.

Τη δεκαετία του 2010 η έμφαση μεταφέρθηκε στον εσωτερικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογιών, γεγονός που οδήγησε σε θεαματική αύξηση της τουρκικής αμυντικής παραγωγής.

Ο αναλυτής Μπουράκ Γιλντιρίμ υποστήριξε ότι με την ανακοίνωση του πυραύλου Yildirimhan, η Άγκυρα επιχειρεί να δείξει ότι η στρατιωτική της επιρροή ξεπερνά κατά πολύ τη γειτονική της περιοχή.

«Συνδέοντας τον εαυτό της με συστήματα κατηγορίας ICBM, η Τουρκία δείχνει ότι θεωρεί τον εαυτό της παγκόσμιο παίκτη, ικανό να αποκτά εταίρους και να ασκεί επιρροή πολύ πέρα από την παραδοσιακή γεωστρατηγική της ζώνη», ανέφερε.

Όπως είπε, το μήνυμα δεν αφορά τόσο τον ίδιο τον πύραυλο σήμερα, αλλά το είδος της δύναμης που πιστεύει η Τουρκία ότι μετατρέπεται.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι η ευρύτερη ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας βασίζεται σε μια στρατηγική λογική που προϋπήρχε των σημερινών περιφερειακών κρίσεων.

«Για δεκαετίες, η Άγκυρα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από ξένους προμηθευτές – κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δυτική Ευρώπη – για τα πιο κρίσιμα στρατιωτικά της συστήματα. Η σημερινή προσπάθεια για εγχώριες δυνατότητες είναι ουσιαστικά ένα σχέδιο εθνικής κυριαρχίας», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Οζγκιούρ Ουνλουχισαρτσίκλι από το German Marshall Fund τόνισε ότι η Τουρκία εφαρμόζει ουσιαστικά όσα συμφώνησαν όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο της Χάγης, δηλαδή την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Τουρκία αποτελεί κρίσιμο σύμμαχο για τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και παίζει καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια της σύνδεσης Μαύρης Θάλασσας – Μεσογείου μέσω των τουρκικών Στενών.

«Μια ισχυρότερη Τουρκία σημαίνει και ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ», κατέληξε.