Θεσπρωτία: Κλοπή-μαμούθ σε επιχείρηση - Συνελήφθη εργαζόμενος που άρπαξε 146.600 ευρώ

Στην άμεση εξιχνίαση μίας κλοπής σε επιχείρηση της Θεσπρωτίας προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, για την κλοπή συνελήφθη ένας αλλοδαπός εργαζόμενος που κατηγορείται ότι έκλεψε το ποσό των 146.600 ευρώ από το αφεντικό του.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο δράστης εκμεταλλεύτηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο για να δράσει.

Ο εργαζόμενος, γνωρίζοντας τις κινήσεις του ιδιοκτήτη αλλά και το «μυστικό» σημείο όπου φυλάσσονταν οι εισπράξεις, παραβίασε το παράθυρο της αποθήκης και μπήκε στο εσωτερικό της επιχείρησης (σφαγείο). Ο αλλοδαπός χωρίς να χάσει χρόνο, κατευθύνθηκε στο σημείο απόκρυψης και αφαίρεσε το τεράστιο ποσό.

Η εμπειρία των αστυνομικών της Ηγουμενίτσας είχε ως αποτέλεσμα να εξιχνιαστεί γρήγορα η υπόθεση καθώς μέσα από μεθοδική έρευνα ο αλλοδαπός εργαζόμενος ταυτοποιήθηκε ως ο νούμερο ένα ύποπτος. Όταν οι αστυνομικοί των εντόπισαν και τον συνέλαβαν, ο εργαζόμενος κατάλαβε ότι είχε χάσει το παιχνίδι, καθώς υπέδειξε σχεδόν αμέσως το σπίτι του, που φύλασσε το σύνολο των κλοπιμαίων.

Τα 146.600 ευρώ κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν πίσω στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος μετά το αρχικό σοκ είδε τους κόπους του να επιστρέφουν μέσα σε λίγες ώρες.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένη κλοπή να τον βαρύνει, οδηγείται πλέον στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

