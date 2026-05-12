Μύκονος: Συνελήφθη 39χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Ο 39χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Συνελήφθη 39χρονος στη Μύκονο για διακίνηση κοκαΐνης και χασίς, με κακουργηματική δικογραφία.
  • Κατασχέθηκαν 235,2 γραμμάρια κοκαΐνης, 880 γραμμάρια κάνναβης, 7,4 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, 0,9 γραμμάρια MDMA, 6.250 ευρώ, κινητά τηλέφωνα και ζυγαριά ακριβείας.
  • Η σύλληψη έγινε μετά από αστυνομικό έλεγχο στο αυτοκίνητο και έρευνα στην κατοικία του με τη βοήθεια εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών.
  • Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
  • Η εξιχνίαση αποτελεί μέρος των επιχειρησιακών δράσεων για την καταπολέμηση των ναρκωτικών στο Νότιο Αιγαίο.
Κοκαΐνη και χασίς κατηγορείται ότι διακινούσε στη Μύκονο, ένας 39χρονος αλλοδαπός ο οποίος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές του νησιού χθες το απόγευμα και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, έπειτα από μεθοδική αστυνομική έρευνα και αξιολόγηση στοιχείων πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος και ακολούθως έρευνα στην κατοικία του, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων:

  • Κοκαΐνη βάρους 235,2 γραμμαρίων, μέρος των οποίων σε 21 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,
  • Κάνναβη (ακατέργαστη) βάρους 880 γραμμαρίων, μέρος των οποίων σε 12 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,
  • Ροζ κοκαΐνη βάρους 7,4 γραμμαρίων, σε 2 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,
  • ΜDMA βάρους 0,9 γραμμαρίων,
  • 6.250 ευρώ,
  • 2 κινητά τηλέφωνα και ζυγαριά ακριβείας.

Οι ναρκωτικές ουσίες, τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια, καθώς το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος κατασχέθηκαν, ενώ ο 39χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.

