Μύκονος: Συνελήφθη 39χρονος για διακίνηση ναρκωτικών
Ο 39χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου
Snapshot
- Συνελήφθη 39χρονος στη Μύκονο για διακίνηση κοκαΐνης και χασίς, με κακουργηματική δικογραφία.
- Κατασχέθηκαν 235,2 γραμμάρια κοκαΐνης, 880 γραμμάρια κάνναβης, 7,4 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, 0,9 γραμμάρια MDMA, 6.250 ευρώ, κινητά τηλέφωνα και ζυγαριά ακριβείας.
- Η σύλληψη έγινε μετά από αστυνομικό έλεγχο στο αυτοκίνητο και έρευνα στην κατοικία του με τη βοήθεια εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών.
- Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
- Η εξιχνίαση αποτελεί μέρος των επιχειρησιακών δράσεων για την καταπολέμηση των ναρκωτικών στο Νότιο Αιγαίο.
Κοκαΐνη και χασίς κατηγορείται ότι διακινούσε στη Μύκονο, ένας 39χρονος αλλοδαπός ο οποίος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές του νησιού χθες το απόγευμα και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, έπειτα από μεθοδική αστυνομική έρευνα και αξιολόγηση στοιχείων πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος και ακολούθως έρευνα στην κατοικία του, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων:
- Κοκαΐνη βάρους 235,2 γραμμαρίων, μέρος των οποίων σε 21 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,
- Κάνναβη (ακατέργαστη) βάρους 880 γραμμαρίων, μέρος των οποίων σε 12 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,
- Ροζ κοκαΐνη βάρους 7,4 γραμμαρίων, σε 2 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,
- ΜDMA βάρους 0,9 γραμμαρίων,
- 6.250 ευρώ,
- 2 κινητά τηλέφωνα και ζυγαριά ακριβείας.
Οι ναρκωτικές ουσίες, τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια, καθώς το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος κατασχέθηκαν, ενώ ο 39χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.