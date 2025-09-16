Νιγηρία: Σεφ έφτιαξε 8780 κιλά ρύζι (!) και έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ - Μαγείρευε επί 9 ώρες

Νιγηριανή σεφ μαγείρεψε σχεδόν 9 τόνους κόκκινο ρύζι και έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες

Νιγηρία: Σεφ έφτιαξε 8780 κιλά ρύζι (!) και έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ - Μαγείρευε επί 9 ώρες
Η Νιγηριανή σεφ Χίλντα Μπάτσι έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη κατσαρόλα κόκκινου ρυζιού, μαγειρεύοντας στο Λάγος ένα πιάτο που έφτασε τα 8.780 κιλά, σύμφωνα με την επίσημη επιβεβαίωση των Guinness World Records (GWR).

Μετά από εννέα ώρες μαγειρέματος, η προσπάθεια παραλίγο να τεθεί σε κίνδυνο, αφού η γιγάντια κατσαρόλα που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του πιάτου έσπασε καθώς ανυψωνόταν σε γερανό για να ζυγιστεί -χωρίς ωστόσο ευτυχώς να...χυθεί καθόλου ρύζι.

Η Μπάτσι γιόρτασε τον θρίαμβο ευχαριστώντας την ομάδα και τους υποστηρικτές της: «Αυτή η στιγμή δεν είναι μόνο δική μου... ανήκει σε όλους μας». Παρά το γεγονός ότι η τεράστια κατσαρόλα λύγισε δύο φορές κατά τη ζύγισή της, ένα μέλος της ομάδας της σεφ δήλωσε στο BBC την περασμένη εβδομάδα ότι συνέλεγαν στοιχεία από διαφορετικές κάμερες για να τα στείλουν στο GWR, ώστε να αναγνωριστεί επίσημα.

Η ίδια η Μπάτσι απέτισε φόρο τιμής στην «ακούραστη ομάδα» που κατέστησε δυνατό το επίτευγμα και μοιράστηκε ένα βίντεο με την αντίδρασή της οταν έμαθε τα ευχάριστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτό το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες χτίστηκε πάνω στην ενότητα, την αγάπη και τη συλλογική δύναμη», έγραψε.

«Γράψαμε ιστορία μαζί, για τη Νιγηρία, για την Αφρική και για όλους όσους πιστεύουν στη δύναμη του φαγητού που μπορεί να μας φέρει πιο κοντά, αυτή η νίκη είναι και δική σας».

Η συνταγή της για το κορυφαίο πιάτο jollof περιελάμβανε 4.000 κιλά ρύζι, 500 χαρτοκιβώτια πελτέ ντομάτας, 600 κιλά κρεμμύδια και 168 κιλά κρέας κατσικίσιο - όλα μαγειρεμένα σε μια ειδικά κατασκευασμένη κατσαρόλα που μπορεί να χωρέσει 23.000 λίτρα.

H Νιγηριανή σεφ των «ρεκόρ»

Την περασμένη εβδομάδα, χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την τελευταία προσπάθεια της Μπάτσι για το παγκόσμιο ρεκόρ - το 2023 κατείχε τον τίτλο για τον μεγαλύτερο μαραθώνιο μαγειρικής για σχεδόν τέσσερις ημέρες.

Η υποστήριξή τους ανταμείφθηκε καθώς το γιγάντιο πιάτο αργότερα χωρίστηκε σε ατομικές μερίδες και μοιράστηκε στο τεράστιο πλήθος και τους περαστικούς. Η σεφ είχε δηλώσει προηγουμένως στο BBC Pidgin ότι της πήρε έναν χρόνο για να σχεδιάσει πώς θα αντιμετώπιζε την τεράστια πρόκληση.

«Εμείς [οι Νιγηριανοί] είμαστε ο γίγαντας της Αφρικής και το jollof είναι ένα φαγητό για το οποίο όλοι γνωρίζουν τους Αφρικανούς», είπε. «Θα είχε νόημα αν είχαμε τη μεγαλύτερη κατσαρόλα με ρύζι jollof, θα ήταν ωραίο για τη χώρα μας».

Τη βοήθησαν 10 άλλοι σεφ με κόκκινες στολές που κρατούσαν μακριές ξύλινες κουτάλες για να ανακατεύουν το φαγητό. Η κατασκευή του γιγάντιου χαλύβδινου δοχείου για να «αντέξει» το πιάτο χρειάστηκε μια ομάδα 300 ατόμων δύο μήνες, αλλά το ένα από τα πόδια του έσπασε την κρίσιμη στιγμή. Το ρύζι jollof είναι βασικό προϊόν σε αρκετές χώρες της Δυτικής Αφρικής, το ρύζι δηλαδή που είναι σιγοβρασμένο σε σάλτσα ντομάτας, συχνά σε συνδυασμό με κρέας ή θαλασσινά.

Η Μπάτσι κέρδισε έναν διαγωνισμό για την εκδοχή του ρυζιού jollof το 2021 και στη συνέχεια έγινε γνωστή σε όλη τη χώρα το 2023 όταν κατέκτησε το παγκόσμιο ρεκόρ μαραθωνίου μαγειρικής - εξαντλητικές 93 ώρες και 11 λεπτά. Ωστόσο, αργότερα την ξεπέρασε ο Ιρλανδός σεφ Άλαν Φίσερ. Η τρέχουσα κάτοχος του ρεκόρ είναι η Έβετ Κουόιμπια από την Αυστραλία, με 140 ώρες και 11 λεπτά, σύμφωνα με το GWR.




