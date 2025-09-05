Ιαπωνία: 102χρονος έγινε ο γηραιότερος άνδρας που ανέβηκε στην κορυφή του όρους Φούτζι

Το επίτευγμα του 102χρονου αναγνωρίστηκε από το Guinness World Records

Ιαπωνία: 102χρονος έγινε ο γηραιότερος άνδρας που ανέβηκε στην κορυφή του όρους Φούτζι

Ο Κοκίτσι Ακουζάουα, ο οποίος αναγνωρίστηκε από το Guinness World Records ως ο γηραιότερος άνθρωπος που ανέβηκε στο όρος Φούτζι στο Μαεμπάσι, βορειοανατολικά του Τόκιο, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025.

AP
Ο Κοκίτσι Ακουζάουα σχεδόν εγκατέλειψε την προσπάθειά του να γίνει ο γηραιότερος άνθρωπος που κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του όρους Φούτζι σε ηλικία 102 ετών, ένα επίτευγμα που αναγνωρίστηκε από το Guinness World Records στις αρχές Αυγούστου.

«Ήμουν πραγματικά έτοιμος να τα παρατήσω στη μέση της διαδρομής», δήλωσε ο Ακουζάουα στο Associated Press. «Η ανάβαση ήταν δύσκολη, αλλά οι φίλοι μου με ενθάρρυναν και όλα πήγαν καλά. Κατάφερα να ανέβω επειδή με υποστήριξαν τόσοι πολλοί άνθρωποι».

Ο Ακουζάουα ανέβηκε μαζί με την 70χρονη κόρη του, την εγγονή του, τον σύζυγό της και τέσσερις φίλους από έναν τοπικό ορειβατικό σύλλογο.

102χρονο - Βουνός Φούτζι

Η Μότοε Χοσίνο με τον πατέρα της, Κοκίτσι Ακουζάουα, καθώς αυτός, οι φίλοι τους ορειβάτες και άλλα μέλη της οικογένειας του ανέβαιναν στο όρος Φούτζι, δυτικά του Τόκιο, στις 5 Αυγούστου 2025.

AP

Η ομάδα ορειβατών κατασκήνωσε για δύο νύχτες στο μονοπάτι πριν φτάσουν στην κορυφή του ψηλότερου βουνού της Ιαπωνίας στις 5 Αυγούστου, που φτάνει τα 3.776 μέτρα.

«Είμαι εντυπωσιασμένος που ανέβηκα τόσο καλά», είπε, επικοινωνώντας με τη βοήθεια της 75χρονης κόρης του, Γιουκίκο, η οποία επαναλάμβανε τις ερωτήσεις στο αυτί του πατέρα της, επειδή έχει προβλήματα ακοής. Ο Ακουζάουα πρόσθεσε ότι στην ηλικία του δεν θεωρεί κανένα βουνό δεδομένο. «Είναι καλύτερα να αναρριχηθείς κάποιο βουνό όσο μπορείς ακόμα».

Το ταξίδι αυτό δεν ήταν η πρώτη ανάβαση του Ακουζάουα στο όρος Φούτζι. Ήταν 96 ετών όταν έγινε για πρώτη φορά ο γηραιότερος άνθρωπος που ανέβηκε στο πιο διάσημο βουνό της χώρας.

Ο Ακουζάουα προπονήθηκε για τρεις μήνες πριν ανέβει το Φούτζι, ξυπνώντας στις 5 το πρωί για περιπάτους μιας ώρας και «κατακτώντας» περίπου ένα βουνό κάθε εβδομάδα, κυρίως γύρω από την επαρχία Ναγκάνο, δυτικά της Γκούνμα, στην κεντρική Ιαπωνία.

102χρονος - Βουνό Φούτζι

Ο Κοκίτσι Ακουζάουα κατά την ανάβαση του στο όρος Φούτζι, δυτικά του Τόκιο, στις 5 Αυγούστου 2025.

AP

Ξεκίνησε την αναρρίχηση όταν ήταν νέος

Περιτριγυρισμένος από συγγενείς και πίνακες ζωγραφικής με βουνά στο σπίτι του στο Μαεμπάσι, περίπου 241 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τόκιο, ο Ακουζάουα θυμάται τι τον τράβηξε για πρώτη φορά στα βουνά πριν από 88 χρόνια. Αν και η μαγεία της κατάκτησης της κορυφής είναι αναμφισβήτητη, ήταν οι άνθρωποι που τον έκαναν να επιστρέφει.

«Κάνω αναρρίχηση επειδή μου αρέσει», είπε. «Είναι εύκολο να κάνεις φίλους στο βουνό».

Ο Ακουζάουα κάποτε απολάμβανε την αναρρίχηση μόνος του, αλλά με το πέρασμα των χρόνων και την εξάντληση των δυνάμεών του, άρχισε να στηρίζεται περισσότερο στη βοήθεια των άλλων.

102χρονος - Βουνό Φούτζι

Η Γιούκικο Ακουζάουα βοηθά να επαναλάβει την ερώτηση ενός δημοσιογράφου με λίγο πιο δυνατή φωνή στον πατέρας της, Κοκίτσι Ακουζάουα, στο Μαεμπάσι, βορειοανατολικά του Τόκιο, την Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025.

AP

«Το όρος Φούτζι δεν είναι ένα δύσκολο βουνό, αλλά αυτή τη φορά ήταν πιο δύσκολο από ό,τι πριν από έξι χρόνια. Πιο δύσκολο από οποιοδήποτε άλλο βουνό στο παρελθόν», είπε. «Πρώτη φορά ένιωσα τόσο αδύναμος. Δεν ένιωθα πόνο, αλλά αναρωτιόμουν συνεχώς γιατί ήμουν τόσο αργός, γιατί δεν είχα αντοχή. Είχα ξεπεράσει προ πολλού τα φυσικά μου όρια και μόνο χάρη στη δύναμη των άλλων τα κατάφερα».

Σε ερώτηση για το αν θα επιχειρήσει να ξανά ανέβει στο όρος Φούτζι, ο Ακουζάουα απάντησε: «Θα ήθελα να συνεχίσω να αναρριχώμαι για πάντα, αλλά μάλλον δεν μπορώ πια», είπε. «Τώρα είμαι στο επίπεδο του όρους Ακάγκι», μια κοντινή κορυφή με ύψος περίπου το μισό του Φούτζι, στα 1.828 μέτρα.

Αυτές τις μέρες, ο Ακουζάουα περνάει τα πρωινά του κάνοντας εθελοντική εργασία σε ένα κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων και διδάσκοντας ζωγραφική στο στούντιο του σπιτιού του.

Η ορειβασία και η ζωγραφική απαιτούν χρόνο και αφοσίωση, αλλά και τα δύο προσφέρουν ηρεμία, κατέληξε.

