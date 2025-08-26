Πραγματικός Aquaman κράτησε την αναπνοή του κάτω από το νερό για 29 λεπτά και κατέρριψε ρεκόρ Γκίνες

Κι όμως ο Aquaman δεν είναι χαρακτήρας που συναντά κανείς σε κόμικ και ταινίες του Χόλιγουντ, αλλά έχει σάρκα και οστά και βρίσκεται στην Κροατία.

Λόγος γίνεται για τον 29χρονο Βιτομίρ Μαρίτσιτς ο οποίος πρόσφατα κατέρριψε το ρεκόρ γκίνες στην ελεύθερη κατάδυση, αφού κράτησε την αναπνοή του για 29 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα, «διαλύοντας» το προηγούμενο ρεκόρ, που ήταν 11 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα.

https://www.instagram.com/reel/DNk_e0xs0pe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πώς κατάφερε να αντέξει τόσο πολύ

Ο Μάρισιτς προτού βουτήξει για να κάνει την απόπειρα του για το παγκόσμιο ρεκόρ πραγματοποίησε ένα πρωτότυπο τέχνασμα. Ανέπνευσε για 10 ολόκληρα λεπτά καθαρό οξυγόνο, γεμίζοντας με αυτό τον τρόπο το αίμα του με πενταπλάσια ποσότητα σε σχέση τον μέσο άνθρωπο.

Όμως και χωρίς αυτή τη τακτική είναι ικανός να κρατήσει την αναπνοή του κάτω από το νερό για περισσότερα από δέκα λεπτά όπως αναφέρει ο ίδιος.