Μαρία Κολτάκοβα: Πέθανε στα 104 η «σιδηρά γιαγιά» με τα 16 ρεκόρ Γκίνες

Η βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου Μαρία Κολτάκοβα, γνωστή ως η «σιδηρά γιαγιά» επειδή έσπασε 16 ρεκόρ Γκίνες σε ηλικία 90 ετών με extreme sports όπως ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο και αερόστατο, πέθανε σήμερα σε ηλικία 104 ετών, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Voronezh της Ρωσίας, Alexander Gusev.

«Όταν ένας τέτοιος άνθρωπος μας εγκαταλείπει, ολόκληρος ο πλανήτης γίνεται φτωχότερος. Η Μαρία Κολτάκοβα ήταν μια θρυλική προσωπικότητα», έγραψε στον λογαριασμό του στο Telegram.

Ο κυβερνήτης υπενθύμισε ότι η βετεράνος συμμετείχε "ηρωικά στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, υπερασπίστηκε το Voronezh".

«Ο μαχητικός της χαρακτήρας δεν της επέτρεψε να βρίσκεται στο περιθώριο όλων των σημαντικών γεγονότων της ειρήνης. Ακόμη και στη μεγαλύτερη ηλικία έδειξε τι είναι ικανό να κάνει ένα άτομο αποφασισμένο να επιτύχει τον στόχο του», πρόσθεσε.

Η Κολτάκοβα εντάχθηκε στον Κόκκινο Στρατό ως εθελόντρια το 1942, όπου υπηρέτησε σε ιατρικό τάγμα. Επιπλέον, ήταν επίσης παρούσα στις απελευθερώσεις της Πολωνίας, της Ουκρανίας και της Τσεχοσλοβακίας. Κατά τη διάρκεια του πολέμου διέσωσε περισσότερους από 300 τραυματίες στρατιώτες από το πεδίο της μάχης.

Σε ηλικία 99 ετών, έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος που πήρε τον έλεγχο ενός μαχητικού αεροσκάφους. Ο εκπαιδευτής της, αντισυνταγματάρχης Andrei Diachenko, έμεινε έκπληκτος με τις ικανότητές της. Τόσο πολύ που την ενθάρρυνε να εκτελέσει κάποια εναέρια ακροβατικά.

Όταν ρωτήθηκε για την εμπειρία, η «σιδηρά γιαγιά» είπε ότι είχε απολαύσει την πτήση και ότι δεν ήταν δύσκολο για αυτήν να χειριστεί τον προσομοιωτή αεροσκαφών SU-34. Αυτό δεν είναι το μόνο κατόρθωμα που έχει κάνει τελευταία, τόλμησε επίσης να πιλοτάρει ένα άρμα μάχης T-72 B3.

Από το 2015, η βετεράνος κατάφερε να καταγράψει 16 φορές στο ρωσικό βιβλίο ρεκόρ με πτήσεις δέλτα ανεμόπτερου, καταδύσεις, πιλοτάροντας διάφορα αεροσκάφη, άλματα με αλεξίπτωτο.