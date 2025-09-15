Τόκιο 2025: Τρομερή στιγμή - Η αγωνία Καραλή για το άλμα του Ντουπλάντις και το ξέσπασμα στο ρεκόρ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο: Ο Εμμανουήλ Καραλής που κατέκτησε τη 2η θέση κρατώντας την ελληνική σημαία έχει αγκαλιά τον Σουηδό νικητή Ντουπλάντις που πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ με 6.30

Ο Έλληνας πρωταθλητής διατηρεί ισχυρούς δεσμούς φιλίας με τον Σουηδό σούπερ σταρ του αγωνίσματος, κάτι που φάνηκε και αμέσως μετά το τελευταίο και συνάμα ιστορικό άλμα του Σκανδιναβού αθλητή για το νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο Μόντο Ντουπλάντις αφού εξασφάλισε το χρυσό μετάλλιο στη «μάχη» του με τον Εμμανουήλ Καραλή, τοποθέτησε τον πήχη στα 6.30μ. θέλοντας να βελτιώσει κατά ένα εκατοστό το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ.

Οι δύο πρώτες προσπάθειες δεν στέφθηκαν από επιτυχία, αλλά στην τρίτη ο Σουηδός πρωταθλητής κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο και έγραψε ιστορία.

Pole Vault Men

棒高跳 男子



前人未踏の快進撃?14回目の世界新記録?



??? Armand DUPLANTIS 6.30 WR

アルマント・デュプランティス



??? Emmanouil KARALIS 6.00

エマノイル・カラリス



??? Kurtis MARSCHALL 5.95=PB

カーティス・マーシャル#東京2025世界陸上 #WCHTokyo25? pic.twitter.com/fgWImqrUN4 — 東京2025世界陸上/World Athletics Championships Tokyo 25 (@WATokyo25) September 15, 2025

Μάλιστα, άμεσα βρέθηκε στην αγκαλιά του Έλληνα «αντιπάλου» του, πανηγυρίζοντας και οι δύο για τη νέα τεράστια επιτυχία του Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Εμμανουήλ Καραλής που κατέκτησε τη 2η θέση στο επί κοντώ πανηγυρίζει με το άλμα του Ντουπλάντις πάνω από τα 6 μέτρα και 30 εκατοστά που συνιστά νέο παγκόσμιο ρεκόρ Print Screen / Glomex

Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, ο Εμμανουήλ Καραλής είχε ακολουθήσει το σπριντ του Σουηδού με έκδηλη αγωνία, η οποία μετατράπηκε σε ξέσπασμα χαράς αμέσως μόλις ο πήχης έμεινε στη θέση του.

