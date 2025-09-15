Απολαυστικός Τεντόγλου: «Αυτό το άλμα ήταν… τίποτα για εμένα» - Η μέρα και ώρα του τελικού στο μήκος

Ο κάτοχος του τίτλου χρειάστηκε μόλις ένα άλμα για να ξεπεράσει το όριο του 8,15μ., καθώς στην πρώτη του προσπάθεια έκανε 8.17μ.

Ο Τεντόγλου αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα φέτος με μικροτραυματισμούς, ακόμα και μία μέρα πριν από τον προκριματικό, με αποτέλεσμα να μην είχε βρει καλό ρυθμό. Όπως συνηθίζει, όμως, ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι στον «μεγάλο» αγώνα δήλωσε και πάλι «παρών» κι έστειλε μήνυμα σε όσους φιλοδοξούν να τον ξεπεράσουν στο Τόκιο.

Ο Έλληνας Πρωταθλητής θα επιδιώξει να υπερασπιστεί τον τίτλο του στον τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει την Τετάρτη (17/9) στις 14:49 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

Ο Τεντόγλου στις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ, μετά την προσπάθεια του, ήταν απολαυστικός. Αναλυτικά όσα είπε: «Έκανα αυτό που ήθελα. Ένα άλμα. Γιατί το πόδι μου δεν είναι ακόμα καλά και δεν ήθελα να το ζορίσω. Είναι καλύτερα όμως. Αν έκανα τρία άλματα, στον τελικό θα ήταν πιο δύσκολα. Είμαι σε καλή κατάσταση. Σταμάτησα κιόλας πριν από το άλμα. Ήταν πολύ τίποτα για μένα αυτό το άλμα. Αυτό είναι το στάδιό μου εδώ. Είναι αληθινό μήκος».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις συνθήκες του αγώνα, σχολιάζοντας τη ζέστη και τις ιδιαιτερότητες της προθέρμανσης: «Η ζέστη είναι καλή για επίδοση. Το ζέσταμα γίνεται σε διαφορετικό στάδιο, είκοσι λεπτά μακριά, και μας φέρνει λεωφορείο εδώ. Αλλά η ζέστη βοηθάει για να μην κρυώσεις. Βοηθάει πάρα πολύ στο αίμα». Τέλος, έκλεισε τις δηλώσεις του, λέγοντας με το γνωστό του ύφος: «Τα λέμε στον τελικό. Γεια».