Πάτρα: Σχεδιασμένη από καιρό και με λεπτομέρεια η φυγή της Λόρας - «Έψαχνε δουλειά», λένε φίλες της

Μία νέα μαρτυρία πρώην συμμαθήτριάς της ρίχνει νέο φως στην υπόθεση της Λόρας, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η 16χρονη είχε εκφράσει σκέψεις αυτοτραυματισμού, ακόμη και στους καρπούς της. Φίλες της αποκάλυψαν στο Mega ότι η Λόρα τους είχε δείξει σημάδια και είχε στείλει φωτογραφίες για να τα αποδείξει. Το κορίτσι φορούσε συχνά φούτερ και τζιν για να καλύπτει τα σημάδια.

«Μία φορά που είχα βγει από την τάξη, μου έδειξε το χέρι της και της λέω "αυτά είναι από γάτα;" και μου λέει όχι. Μου έλεγε για να μην της κάνουν κάτι οι γονείς της, είχε πει ότι ήταν αλλεργία από το γάλα, επειδή είχε αλλεργία στο γάλα», ανέφερε.

Σύμφωνα πάντα με τις συμμαθήτριες, κάποιες είχαν δει και τα σημάδια στα χέρια της.

«Μου είχε δείξει σημάδια από αυτοτραυματισμό. Χαρακιές κανονικές, μας πήγαινε στο μπάνιο, μας τα έδειχνε και μας είχε στείλει και φωτογραφία. Μας το έλεγε κιόλας και φαινόντουσαν και τα σημάδια. Φόραγε πάντα φούτερ, φούτερ και τζιν. Είχε ζέστη, ήθελε μακριά ρούχα. Θέλαμε να βοηθήσουμε γιατί βλέπαμε ότι τα πράγματα ήταν πολύ σοβαρά».

Οι φίλες της τόνισαν επίσης τη μοναξιά που βίωνε, καθώς οι γονείς της συχνά απουσίαζαν και την άφηναν μόνη στο σπίτι. Η Λόρα προσπαθούσε να βρει δουλειά, πούλαγε χειροποίητα αντικείμενα μέσω Instagram και ζητούσε ακόμα και κινητό από φίλες της για να τα καταφέρει.

«Θυμάμαι ότι την αφήνανε μόνη της πολύ συχνά, ας πούμε όταν είχε πρώτο έρθει στο σχολείο που δεν την ήξερα σχεδόν καθόλου, πριν από τα Χριστούγεννα, με είχε ρωτήσει αν μπορούσε να μείνει για όλο το διάλειμμα στο σπίτι μου. Όλο το διάλειμμα των Χριστουγέννων που είναι δύο βδομάδες», λέει φίλη της.

«(Την είχαν αφήσει μόνη της), είχαν γυρίσει στη Γερμανία και την είχα αφήσει εδώ και το καλοκαίρι θυμάμαι ότι την είχαν αφήσει για αρκετό καιρό μόνη της».

Οι Αρχές εστιάζουν πλέον στα δεδομένα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, ενώ οι γονείς της, σύμφωνα με φίλους τους, κάνουν ό,τι μπορούν για να εντοπίσουν την κόρη τους. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι ουδέποτε άσκησαν οποιαδήποτε μορφή βίας και ότι το μόνο θέμα ήταν οι σχολικές επιδόσεις της.

«Μου είχε ζητήσει να της βρω και δουλειά κιόλας», λένε φίλες της.

«Γενικά, ακόμα και όταν ήταν σπίτι οι γονείς της, έψαχνε δουλειά και ήθελε να βγάζει χρήματα. Έπλεκε αρκετά πράγματα και πούλαγε πολύ συχνά και τα ανέβαζε στο Instagram και έλεγε ξέρω εγώ αυτό το βιβλίο για 12 €, αυτή η τσάντα για 20 €».

«Γεια. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι; Υπάρχει περίπτωση να έχεις κανένα παλιό iPhone 7 ή 8; Ή μήπως ξέρεις κάποιον που να έχει; Ψάχνω ένα και θα πλήρωνα 50 ευρώ», είχε στείλει στις 30 Δεκεμβρίου σε φίλη της.

«Οι γονείς κάνουν ό,τι μπορούν»

Από την πλευρά τους, φίλοι της οικογένειας, σημειώνουν πως οι γονείς της 16χρονης κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να εντοπίσουν την κόρη τους.

«Οι γονείς δεν έμειναν άπραγοι. Από την αρχή ψάξανε και συνεχίζουν και ψάχνουν και κάνουν ό,τι μπορούν και ενδιαφέρονται για το παιδί τους. Με το που χάθηκε η Λόρα, οι άνθρωποι ψάξανε κανένα δίωρο εκεί στη γειτονιά και στο σχολείο κι εδώ κι εκεί. Συναντηθήκαμε, πήγαμε Αστυνομία, είπαμε ό,τι ήταν να πούμε. Αρχίζουμε λοιπόν με τους γονείς και παίρνουμε τηλέφωνο τις φίλες. Οι γονείς δηλαδή το κάνανε αυτό. Ψάχναμε λοιπόν και βρήκαμε μία φίλη, η οποία είπε ότι πήρε από το τηλέφωνό της ταξί η Λόρα και κάλεσε. Βρήκαμε ποια εταιρεία ταξί ήταν, οι γονείς μαζί με εμένα, το δώσαμε στην Αστυνομία», λέει φίλη της οικογένειας.

Όπως λέει η ίδια: «Μάθανε ότι την πήγε Αθήνα. Με τα χίλια ζόρια μάθαμε ότι μιλούσε με έναν ηλικιωμένο, μου λέει ‘πάμε στο μαγαζί αυτό να ρωτήσουμε αν έχει κάμερα’. Πήγαμε στον φούρνο, πιέζαμε τον άνθρωπο να ψάξει να βρει την κάμερα, να έρθει, να δείξει, στείλαμε εννοείται τις πληροφορίες στην Αστυνομία. Και στην Αστυνομία τους έλεγαν ‘δεν θα κάνετε τίποτα’. Λέει (οι γονείς) ‘να πάμε στην Αθήνα’. Λέει (η Αστυνομία) ‘όχι, απαγορεύω σε εσάς να κάνετε το οτιδήποτε. Σας απαγορεύω να ασχολείστε και με τα τηλεοπτικά’. Λέει (η Αστυνομία) ότι εμποδίζει την έρευνά τους και να μην πάτε στην Αθήνα να ψάξετε».

«Τις πρώτες ημέρες νομίζαμε ότι το παιδί το είχαν απαγάγει. Εγώ το πρώτο πράγμα που τον ρώτησα όταν βρεθήκαμε, του λέω ‘είχατε τσακωθεί; Έγινε κάτι;’ Μου λέει ‘όχι, πήγαμε διακοπές όλοι μαζί και περάσαμε πάρα πολύ ωραία, δεν έγινε τίποτα απολύτως’. Το θέμα τώρα είναι τώρα τι κάνει το παιδί, αυτό είναι το θέμα. Είναι με κάποιον τουλάχιστον και της προσφέρει τα απαραίτητα ή είναι κλεισμένη μόνη της μέσα και δεν έχει ούτε να φάει; Και είναι σε αδιέξοδο και δεν έχει κανέναν να μιλήσει. Θεωρώ ότι η Λόρα έχει κάποια μορφή στεναχώριας και ότι χρειάζεται βοήθεια», λέει η ίδια.

Από την πλευρά της, η οικογένεια απαντά μέσω ανακοίνωσης: «Όλες αυτές τις μέρες ζούμε δραματικές στιγμές, καθώς αγωνιούμε για την Λόρα μας. Από την πρώτη στιγμή ενημερώσαμε την Αστυνομία, με την οποία έχουμε άμεση επαφή. Ουδέποτε ασκήσαμε την οποιουδήποτε είδους βία, ψυχολογική, και πολύ περισσότερο σωματική στο τέκνο μας. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το είχαμε επιπλήξει, αφορούσε τις επιδόσεις του στα μαθήματα και τίποτε περισσότερο. Όλα όσα έχουν ακουστεί είναι ανυπόστατα και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Επαναλαμβάνουμε ότι το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι να βρεθεί η Λόρα μας και να γυρίσει σπίτι της. Έχουμε μεταβεί στην Αθήνα, έχουμε ψάξει πόρτα – πόρτα να την βρούμε. Απευθύνουμε έκκληση στην ίδια να γυρίσει στο σπίτι μας, η αγκαλιά μας είναι ανοικτή και η αγάπη μας μεγάλη. Παρακαλούμε όποιον την εντοπίσει να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές, γιατί είναι ένα παιδί 16 ετών, που ίσως βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του».

Σύμφωνα με το Mega, οι γονείς κλήθηκαν από την αστυνομία σχετικά με αναφορές αυτοτραυματισμού και πιθανής εγκυμοσύνης, ενώ το σχολείο τους διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν καταγγελίες κακοποίησης.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε πως η έρευνα ελέγχει κάθε πιθανό ταξίδι της Λόρας, είτε με τα δικά της στοιχεία είτε με συγγενικά, ενώ η επικοινωνία με τους γονείς είναι καθημερινή και στενή. Οι ελληνικές αρχές έχουν ενημερώσει και τις γερμανικές, προκειμένου να καλυφθούν κάθε πιθανή διαδρομή της ανήλικης.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ η οικογένεια απευθύνει έκκληση προς όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές, προκειμένου να επιστρέψει η Λόρα στο σπίτι της με ασφάλεια.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου για την εξαφάνιση της 16χρονης

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή είπε οι Αρχές έχουν ελέγξει αν κατάφερε τελικά να ταξιδέψει με τα δικά της στοιχεία ή ακόμα και με τα στοιχεία κάποιου συγγενικού προσώπου, καθώς υπήρχαν αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για το διαβατήριο της μητέρας.

«Δεν φαίνεται να έχει ταξιδέψει ούτε αεροπορικώς, ούτε με κάποιον άλλον τρόπο τουλάχιστον, με τη συνήθη συγκοινωνία, με κάποιο πούλμαν, με κάποιο δρομολόγιο επίσημο που να πηγαίνει μέχρι τη Γερμανία, καθώς αναζητούμε να δούμε αν ακολούθησε κάποια πορεία για να φτάσει σε αυτή τη χώρα από την οποία ήρθε άλλωστε στη χώρα μας. Δεν προκύπτει. Φυσικά και έχουν ενημερωθεί οι γερμανικές αρχές. Η γερμανική αστυνομία γνωρίζει ότι η ελληνική αστυνομία αναζητά αυτό το παιδί και σε περίπτωση που βρεθεί σε οποιαδήποτε περιοχή της Γερμανίας, άμεσα θα ενημερωθούμε. Δεν είναι καθόλου εύκολο για ένα παιδί, ακόμα και αν υπάρχει υποστήριξη από κάποιον ενήλικα, να ταξιδέψει ακόμα και με άλλα στοιχεία, με πλαστά στοιχεία στο εξωτερικό».

Σε σχέση με τους γονείς της 16χρονης ανέφερε:

«Υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τους γονείς. Μάλιστα είναι αυτοί που καλούνται ουσιαστικά να αναγνωρίσουν στο υλικό που φτάνει στα χέρια μας αν πρόκειται για το παιδί τους ή όχι, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο τελευταίος λόγος ανήκει στους γονείς όταν εξετάζουμε βιντεοληπτικό υλικό. Και φυσικά όποια πληροφορία έρχεται ακόμη και στους ίδιους μεταφέρεται άμεσα στην αστυνομία. Υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία και μάλιστα καθημερινή. Η προτροπή απ’ την πλευρά της αστυνομίας είναι να μην επικοινωνούνται στοιχεία της έρευνας. Ο μόνος λόγος είναι για να μην θέσουν σε κίνδυνο την έρευνα, για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Φυσικά και κάθε άνθρωπος αν θέλει να τοποθετηθεί στα μέσα, έχει την ελευθερία να το κάνει, είναι δικαίωμά του».

