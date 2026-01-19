Σοβαρό επεισόδιο στο Άργος: Ρομά άνοιξαν πυρ μετά από ακύρωση αρραβώνα - Συνελήφθη 39χρονος

Σκηνές πρωτοφανούς αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην κεντρική πλατεία του Άργους, όπου κάτοικοι και περαστικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν επικίνδυνο εκτροχιασμό βίας.

Πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο έτρεχαν πανικόβλητοι για να προστατευθούν, την ώρα που ακούγονταν πυροβολισμοί και οχήματα κινούνταν ανεξέλεγκτα με απότομες επιταχύνσεις και ριψοκίνδυνους ελιγμούς.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στην περιοχή της λαϊκής αγοράς και, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από έντονη αντιπαράθεση μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά. Αφορμή φέρεται να στάθηκε προσωπική διαμάχη που σχετίζεται με ακυρωμένο αρραβώνα, με τις δύο πλευρές να συναντιούνται προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.

Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, οδηγώντας σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Όχημα επιχείρησε να χτυπήσει άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο, ενώ ένας από τους εμπλεκόμενους έκανε χρήση πυροβόλου όπλου. Οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε αποτυπώνει εικόνες χάους και σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια, σε σημείο με αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης.

Τι αναφέρει η Αστυνομία

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, το απόγευμα της Κυριακής 18 Ιανουαρίου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους – Μυκηνών, σε συνεργασία με την Ο.Π.Κ.Ε. Αργολίδας, συνέλαβαν 39χρονο, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε προβεί σε άσκοπους πυροβολισμούς στο Άργος.

Για την ίδια υπόθεση, κατηγορούνται ακόμη τρεις ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα –κατά περίπτωση– αδικήματα της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων και της σωματικής βλάβης.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικές αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν δύο κάλυκες.

Με πληροφορίες από anagnostis.org

Διαβάστε επίσης