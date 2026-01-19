Euroleague: «Διαβολοβδομάδα» με κρίσιμους αγώνες – Πότε παίζουν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός

Μεγάλες μπασκετικές συγκινήσεις αναμένονται και την τρέχουσα εβδομάδα στην κορυφαία λίγκα της Ευρώπης, με «πράσινους» κι «ερυθρόλευκους» να δίνουν κρίσιμες αναμετρήσεις.

Για την 23η αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1, 19:15), ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί στο «Telekom Center Athens» την Μπασκόνια (20/1, 21:15).

Η συνέχεια για τους «αιώνιους» είναι με την 24η αγωνιστική και τις εκτός έδρας αποστολές σε Κωνσταντινούπολη για την ομάδα του Πειραιά κόντρα στην Αναντολού Εφές (22/1, 19:30) και στο Ισραήλ για το «τριφύλλι» απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (22/1, 21:05).

Το Eurocup συνεχίζεται με την 15η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει τους αγώνες Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης (20/1, 20:00) και Πανιώνιος – Άνκαρα (21/1, 19:30).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

18:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4

19:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Μακάμπι Novasports4

19:30 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές Novasports2

19:45 EuroLeague: Μονακό – Ερυθρός Αστέρας Novasports6

20:00 EuroCup: Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Novasports5

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Ζάλγκιρις Novasportsextra1

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Μπασκόνια Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Ντουμπάι Novasports3

21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν Novasports Start

21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Παρί Novasportsextra2

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο Novasports2

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

19:00 EuroCup: Λιετκαμπέλις – Τρέντο Novasports4

19:30 EuroCup: Πανιώνιος – Άνκαρα Novasports Start

20:30 EuroCup: Αμβούργο – Βενέτσια Novasports5

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε Novasports Prime

21:30 EuroCup: Λόντον Λάιονς – Ουλμ Novasports4

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

18:00 Playmakers - Α΄μέρος Novasports4

19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός Novasports4

21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις Novasports2

21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια Novasports Start

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό Novasports5

22:00 EuroLeague: Παρί – Ντουμπάι Novasports6

23:00 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια Novasports4

21:30 EuroLeague: Παρτίζαν – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας Novasports Start

21:45 EuroLeague: Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα Novasports5

23:30 Playmakers Novasports Prime

