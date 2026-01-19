ΠΑΟΚ: Ευχάριστα νέα για Μεϊτέ, εκτός ο Κωνσταντέλιας

«Καθαρή» ήταν η μαγνητική του Σουαλιό Μεϊτέ, ενώ εκτός προπόνησης του ΠΑΟΚ έμεινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, λόγω ίωσης.

Σαουαλιό Μεϊτέ ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα του ΟΦΗ και βρίσκεται στην κορυφή της Super League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει στρέψει την προσοχή του στον αγώνα με τον Μπέτις για τη League Phase του Europa League.

Τη Δευτέρα (19/01) ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε ευχάριστα αποτελέσματα από τη μαγνητική, στην οποία υποβλήθηκε ο Μεϊτέ. Τα αποτελέσματα έδειξε ότι ο Γάλλος μέσος δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό κι ως εκ τούτου θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού.

Εκτός προπόνησης έμεινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ μέρος της ακολούθησε ο Παβλένκα. Από εκεί και πέρα, θεραπεία και γυμναστήριο έκανε ο Ιβανούσετς, ενώ το πρόγραμμα επανένταξής του συνέχισε ο Ντεσπόντοφ.

