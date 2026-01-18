ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 3-0: Επιστροφή στην κορυφή, με Χατσίδη πρωταγωνιστή

Ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός στο πρώτο ημίχρονο και με δημιουργό τον 19χρονο Δημήτρη Χατσίδη, επικράτησε 3-0 του ΟΦΗ και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας στη Super League.

Newsbomb

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 3-0: Επιστροφή στην κορυφή, με Χατσίδη πρωταγωνιστή
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

O ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 του ΟΦΗ στο Γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και πέρασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας (από τη στιγμή που αναβλήθηκε και το ματς του Ολυμπιακού με τον Αστέρα στην Τρίπολη), έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον 19χρονο Δημήτρη Χατσίδη.

Με τις δυο ομάδες να έχουν αρκετές αλλαγές σε σχέση με τα παιχνίδια Κυπέλλου μεσοβδόμαδα, ο νεαρός μεσοεπιθετικός είχε συμμετοχή σε όλα τα γκολ της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου που σημείωσαν οι Δημήτρης Πέλκας (18’), Τάισον (40’) και Γιώργος Γιακουμάκης (43’).

Η εξέλιξη του αγώνα

Από το ξεκίνημα του αγώνα οι «ασπρόμαυροι» πήραν την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές φάσεις. Ευτύχησαν, όμως, να ανοίξουν το σκορ στο 18’. Ο Δημήτρης Χατσίδης σούταρε εκτός περιοχής, ο Νίκος Χριστογεώργος δεν απέκρουσε πειστικά κι ο επερχόμενος Πέλκας με πλασέ από δύσκολη γωνία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ακολούθησε ένα διάστημα στο οποίο οι Κρητικοί πλησίασαν αρκετά την εστία του Αντώνη Τσιφτσή. Μάλιστα, στο 26’, η κεφαλιά του Άαρον Ισέκα μετά τη σέντρα του Ηλία Χατζηθεοδωρίδη πέρασε κοντά από το αριστερό δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ. Για να ακολουθήσει η αναγκαστική αλλαγή του Σουαλιό Μεϊτέ από τον Μαντί Καμαρά, με τον Γάλλο μέσο να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και τον Λουτσέσκου να μη θέλει να κινδυνέψει τη συμμετοχή του στο επικείμενο καθοριστικό ματς με την Μπέτις (Πέμπτη 22/1, 19:45 – Τούμπα) για την 7η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Ο ΠΑΟΚ φάνηκε ξανά στο 35’, όταν Τζόντζο Κένι και Χατσίδης συνεργάστηκαν, με το δυνατό σουτ του 19χρονου μεσοεπιθετικού να περνάει δίπλα από δεξί δοκάρι της εστίας του Χριστογεώργου. Ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει κάτι πέντε λεπτά μετά. Συνεργάστηκαν σε μικρό χώρο Χατσίδης, Χρήστος Ζαφείρης και Τάισον, με τον 38χρονο Βραζιλιάνο να προχωρά και να πλασάρει για το 2-0. Τέλος ημιχρόνου; Όχι.

Από νέα ενέργεια και κάθετη πάσα του Χατσίδη, ο Γιακουμάκης πλάσαρε εύστοχα τον εξερχόμενο Χριστογεώργο, πετυχαίνοντας το 3-0 μέσα σε ντελίριο ενθουσιασμού. Ο Γιακουμάκης, που δεν πανηγύρισε το γκολ σεβόμενος το παρελθόν του στον ΟΦΗ, παραλίγο να σκοράρει και με τακουνάκι, μετά από ενέργεια του Κένι, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο ήταν… σαν να μην υπήρχε. Οι γηπεδούχοι δεν είχαν διάθεση να φορτσάρουν περαιτέρω ενόψει και των επόμενων ευρωπαϊκών αγώνων, οι φιλοξενούμενοι και να ήθελαν δεν μπορούσαν, έχοντας στο μυαλό τους και τα ημιτελικά του Κυπέλλου. Ένα σουτ του Γιάννη Μιχαηλίδη (50’) που έφυγε ψηλά, ένα άλλο του Έντι Σαλσίδο (67’) που εξουδετέρωσε με διπλή προσπάθεια ο Τσιφτσής και μια άστοχη κεφαλιά του Ζόαν Σάστρε (89’) ήταν ό,τι πιο αξιόλογο.

Το 3-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τον ΠΑΟΚ να ανεβαίνει στην κορυφή της βαθμολογίας με 41 βαθμούς έχοντας παιχνίδι περισσότερο από Ολυμπιακό (στο -2, αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη) και ΑΕΚ (στο -3, φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό) και να σκέφτεται πια τις αναμετρήσεις με Μπέτις και Λιόν. Ο ΟΦΗ, από την άλλη, παρέμεινε στους 15 βαθμούς και την ένατη θέση, χάνοντας την ευκαιρία να πλησιάσει την όγδοη Κηφισιά που βρίσκεται στους 19.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ (27’ Καμαρά), Ζαφείρης (87’ Σάστρε), Χατσίδης (87’ Γερεμέγιεφ), Πέλκας (71’ Μπιάνκο), Τάισον, Γιακουμάκης (71’ Μύθου).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης (69’ Καινουργιάκης), Κωστούλας (46’ Χριστόπουλος), Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης (90’ Χνάρης), Σαλσίδο, Σενγκέλια (81’ Νέιρα), Ισέκα (69’ Θεοδοσουλάκης).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Ο Γιόβιτς βάζει νωρίς μπροστά την «Ένωση»

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Χιόνια, βροχές και θυελλωδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 3-0: Επιστροφή στην κορυφή, με Χατσίδη πρωταγωνιστή

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία στο Λούβρο - Σπάνε με γροθιές τις βιτρίνες και αρπάζουν τα κοσμήματα

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ - καρέ η διάσωση των 8 ορειβατών στον Ταΰγετο - Ώρες αγωνίας μέχρι να μεταφερθούν στη Σπάρτη

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Έπεισαν την γιαγιά ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ και της πήραν μεγάλο χρηματικό ποσό

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Τρελή» πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε προστατευτικές μπάρες - Νεκρός ο οδηγός

20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Από νωρίς ο κόσμος στην «OPAP Arena» - Πόλος έλξης οι εκδηλώσεις κι ο Κασάπης

20:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας

20:19ΥΓΕΙΑ

Πώς μικρές βελτιώσεις στην καθημερινότητα συνδέονται με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

20:09WHAT THE FACT

Tα 6 πιο επικίνδυνα μέρη να βρίσκεσαι εάν ξεσπάσει ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος

20:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ για το ντέρμπι της αγωνιστικής

20:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Με δίδυμο Γιόβιτς, Βάργκα στην επίθεση η «Ένωση» - Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στα Πατήσια

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Στο Μαξίμου οι αγρότες με 14 αιτήματα – Κόστος παραγωγής, χαμένο εισόδημα και κτηνοτροφία

19:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Έρευνες για διακίνηση ναρκωτικών σε ανήλικους - Δύο συλλήψεις

19:30TRAVEL

Χανιά: Νέα σημαντική διεθνής διάκριση για την παραλία Λαφονησίου - Δεύτερη φορά στην 1η θέση παγκοσμίως στα TripAdvisor Travellers’ Choice Awards

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν απειλεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» αν χτυπηθεί ο Αλί Χαμενεΐ

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Εγκαίνια πέντε κοινωνικών κατοικιών στον Άγιο Βασίλειο, που θα παραχωρηθούν με πολύ χαμηλό ενοίκιο σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς

19:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Άρης 1-0: Πανηγύρισε την πρώτη του εντός έδρας νίκη το «αλογάκι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Η απόπειρα αυτοκτονίας της συζύγου του θύματος, το τηλεφώνημα του δράστη στον αδελφό του και το διαζύγιο που θα έλυνε τα προβλήματα

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Τρελή» πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε προστατευτικές μπάρες - Νεκρός ο οδηγός

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάδελφος κοινοτάρχη στο Newsbomb: «Αν ήθελε να κάνει κακό, θα το είχε κάνει» - Στο επίκεντρο η 44χρονη σύζυγος του θύματος και οι αναρτήσεις στα social media

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Καλλιάνου: Σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο «αλλάζει» τον καιρό από Τρίτη - Πιθανά προβλήματα σε αεροπλάνα και πλοία

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ - καρέ η διάσωση των 8 ορειβατών στον Ταΰγετο - Ώρες αγωνίας μέχρι να μεταφερθούν στη Σπάρτη

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Έρχεται «Εβδομάδα των Παθών» - Πού θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων για τρεις μέρες

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιαζίντι σκλάβα του σεξ περιγράφει την 7ετή φρίκη στον ISIS: Πουλήθηκε, βιάστηκε, εξαναγκάστηκε σε γάμο - Η δραματική απόδραση

20:09WHAT THE FACT

Tα 6 πιο επικίνδυνα μέρη να βρίσκεσαι εάν ξεσπάσει ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

21:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Ο Γιόβιτς βάζει νωρίς μπροστά την «Ένωση»

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Κοινή απάντηση των «8» στον Τραμπ για τους δασμούς - Αποχωρούν οι Γερμανοί στρατιώτες

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στα Πατήσια

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Τζέσικα Μορέτι: «Κινηματογραφούσε τη φωτιά» στο Κραν Μοντανά - Διέγραψε το βίντεο και σχεδίαζε απόδραση με αεροπλάνο

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά - Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση στο Newsbomb

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις φυλακές «σφαγεία» του Ιράν: Ομαδικοί βιασμοί, ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα και εικονικές εκτελέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ