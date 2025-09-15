Τόκιο 2025: Μύθος ο Ντουπλάντις! Νέο παγκόσμιο ρεκόρ, πέρασε τα 6.30μ.!

Ο Σουηδός σούπερ σταρ του επί κοντώ παρουσίασε μία ακόμα τρομερή παράσταση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο και από τη στιγμή που «καθάρισε» τη «μάχη» με τον Εμμανουήλ Καραλή για την πρωτιά και το χρυσό μετάλλιο, σημείωσε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, οι δύο αθλητές ήταν οι μοναδικοί που πέρασαν τα 6μ. και κάπου εκεί, ο «Μανόλο» θέλησε να βάλει λίγο… πίεση στον Σκανδιναβό, ο οποίος μέχρι εκείνο το σημείο δεν είχε… ιδρώσει από τον ανταγωνισμό. Ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβασε τον πήχη στα 6.10μ. αλλά δεν κατάφερε να περάσει το εμπόδιο, τη στιγμή που ο Μόντο Ντουπλάντις το… καθάρισε εύκολα.

Ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβασε τότε τον πήχη στα 6.15μ. αλλά και πάλι δεν τα κατάφερε με τον Σουηδό να το περνά και κάτι ανάλογο έγινε και στο 6.20μ. με αποτέλεσμα ο «Μανόλο» να τελειώνει το αγώνα με το ασημένιο μετάλλιο και τον Μόντο Ντουπλάντις να συνεχίζει για το παγκόσμιο ρεκόρ.

Έτσι, ο πήχης ανέβηκε στα 6.30μ. με τον Σουηδό να έχει στόχο να ξεπεράσει το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, που φυσικά ήταν δικό του στα 6,29μ. Η πρώτη προσπάθεια δεν ήταν καλή, με τον Σουηδό να ρίχνει τον πήχη, όπως και στο δεύτερο άλμα του.

Ωστόσο, ο «εξωγήινος» Σκανδιναβός έδειξε την τεράστια κλάση του στο τελευταίο του άλμα, μια και μπορεί να είχε μία μικρή… επαφή, ωστόσο, κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο και να γράψει και πάλι ιστορία στο Τόκιο.

Τα αποτελέσμτα του τελικού στο επί κοντώ ανδρών

1. Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία) 6,30 μέτρα (Παγκόσμιο ρεκόρ)

2. Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 6,00

3. Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 5,95

4. Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) 5,95

5. Τιμπό Κολέ (Γαλλία) 5,90

6. Σόντρε Μόγκενς Γκούτορμσεν (Νορβηγία) 5,90

7. Μένο Φλουν (Ολλανδία) 5,90

8. Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) 5,75

9. Σεϊφελντίν Χενέιντα Αμπντεσαλάμ (Κατάρ) 5,75

10. Μπο Κάντα Λίτα Μπέρε (Γερμανία) 5,75

11. Ετάν Κορμόν (Γαλλία) 5,55

Ερσού Σασμά (Τουρκία) ακυρώθηκε

