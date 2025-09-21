Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Καραλής: «Χαρούμενος και ευγνώμων που τα κατάφερα»

Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου και τώρα ήρθε η ώρα για ξεκούραση, όπως δήλωσε ο ίδιος στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Καραλής: «Χαρούμενος και ευγνώμων που τα κατάφερα»
Η σεζόν για τον στίβο ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για τον Εμμανουήλ Καραλή. Πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Μέσω Ντόχα ο Έλληνας αθλητής του επί κοντώ, επέστρεψε στην Αθήνα. Και παρά την κούραση του δε σταμάτησε να χαμογελά.

Στο αεροδρόμιο τον περίμεναν ο Α΄αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Κώστας Κεντέρης, η α’ ειδική γραμματέας της Ομοσπονδίας, Λούλα Καρατζά και η β’ ειδική γραμματέας, Ευγενία Νικολετοπούλου, συγγενείς και φίλοι.

Ο εκ των κορυφαίων επικοντιστών του κόσμου, στις δηλώσεις του στάθηκε στην ευκαιρία για ξεκούραση που έχει, αλλά και την όρεξη που του άνοιξε για ακόμη ψηλότερα:

«Είμαι χαρούμενος, είμαι κουρασμένος γυρίζω από ένα μεγάλο ταξίδι από το Τόκιο, ήταν μία μεγάλη σεζόν. Σιγά σιγά αρχίζω και το συνειδητοποιώ. Όλη τη σεζόν βασικά που έχει περάσει. Είμαι πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που τα κατάφερα όλα αυτά και βγήκα υγιής μέσα από μια απαιτητική χρονιά.

Τώρα θέλω να ξεκουραστώ, αξίζουμε ξεκούραση όλοι οι αθλητές, όλοι δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας. Ελπίζω την επόμενη χρονιά θα πάμε καλύτερα, πιο δυνατά, πιο ψηλά γιατί όλο αυτό άναψε μία φλόγα μέσα μου, θέλω να πιστεύω ότι στο μέλλον θα καταφέρω να πετύχω όλους τους στόχους που έχω θέσει.

Όλοι θέλουν να βγαίνουν πρώτοι, έχω ένα συναγωνισμό με έναν φίλο μου, έναν αθλητή που είναι ο καλύτερος του κόσμου. Θα δουλεύω κάθε μέρα σκληρά με χαμηλά το κεφάλι να καταφέρω να ξεπερνάω τον εαυτό μου. Να εξελίσσομαι σαν αθλητής και σαν άνθρωπος, να βρίσκομαι στο βάθρο. Του χρόνου θα κάνουμε και κάποιες αλλαγές και θα πάρω κάποια μεγαλύτερα κοντάρια οπότε ελπίζω να καταφέρουμε ακόμη μεγαλύτερα άλματα. Μπορώ να ξεπεράσω τα 6.15, αν το καταφέρω θα έχω ξεπεράσει τον Σεργκέι Μπούμπκα. Δεν το είχα ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα, κάποια στιγμή θα γίνει...»

