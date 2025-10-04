Αστυνομικός Tik Toker: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την αποφυλάκισή του - «Θα μιλήσω όταν πρέπει»

Ελεύθερος αφέθηκε την Τρίτη (30/9) ο αστυνομικός Tik Toker Βαγγέλης Μπαταρλής, ο οποίος είχε απασχολήσει την επικαιρότητα όταν συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών.

Ο 33χρονος είχε συλληφθεί στις αρχές Αυγούστου, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν 153 γραμμάρια κοκαΐνης, αναβολικά σκευάσματα, φυσίγγια και ζυγαριές ακριβείας. Ανάμεσα στα αντικείμενα που κατασχέθηκαν ήταν και η υπηρεσιακή του ταυτότητα, την οποία ο ίδιος υποστήριζε ότι είχε χάσει. Λίγο πριν τη σύλληψη είχε ήδη αποχωρήσει από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ οι Εσωτερικές Υποθέσεις είχαν ξεκινήσει έρευνα εναντίον του έπειτα από σχετικές καταγγελίες.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς ο Μπαταρλής ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο TikTok. Είχε αποκτήσει δημοφιλία για τις φιλανθρωπικές του δράσεις και είχε βραβευτεί για την προσφορά του στην προστασία κακοποιημένων γυναικών και παιδιών.

Οι πρώτες δηλώσεις μετά την αποφυλάκιση

Σε ανάρτησή του στα social media ο Βαγγέλης Μπαταρλής δήλωσε: «Σέβομαι την Ελληνική Δικαιοσύνη και την ευχαριστώ για αυτή την απόφαση. Ευχαριστώ, επίσης, τον δικηγόρο μου, την οικογένειά μου που τράβηξαν τα πάντα αυτές τις μέρες και όλους εσάς που με στηρίξατε και με το παραπάνω, όταν άλλοι έγραφαν αυτά που έγραφαν στα social media, χωρίς να με ξέρουν. Για την ουσία της υπόθεσης, επειδή σέβομαι την δικαστική διαδικασία, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω στα αρμόδια όργανα, όταν πρέπει».

