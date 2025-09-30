Αφέθηκε ελεύθερος ο πρώην αστυνομικός και TikToker Βαγγέλης Μπαταρλής

Το πρωί της Τρίτης (30/9) αφέθηκε ελεύθερος ο αστυνομικός Βαγγέλης Μπαταρλής, ο οποίος είχε απασχολήσει την επικαιρότητα όταν συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών, αλλά και στο παρελθόν είχε αποκτήσει φήμη μέσω TikTok.

Ο 33χρονος είχε συλληφθεί στις αρχές Αυγούστου, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν 153 γραμμάρια κοκαΐνης, αναβολικά σκευάσματα, φυσίγγια και ζυγαριές ακριβείας. Ανάμεσα στα αντικείμενα που κατασχέθηκαν ήταν και η υπηρεσιακή του ταυτότητα, την οποία ο ίδιος υποστήριζε ότι είχε χάσει. Λίγο πριν τη σύλληψη είχε ήδη αποχωρήσει από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ οι Εσωτερικές Υποθέσεις είχαν ξεκινήσει έρευνα εναντίον του έπειτα από σχετικές καταγγελίες.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς ο Μπαταρλής ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο TikTok. Είχε αποκτήσει δημοφιλία για τις φιλανθρωπικές του δράσεις και είχε βραβευτεί για την προσφορά του στην προστασία κακοποιημένων γυναικών και παιδιών.

Παράλληλα, δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε επικρίνει συναδέλφους του, σχολιάζοντας δημόσια τον τρόπο που ασκούσαν το καθήκον τους.