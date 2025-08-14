«Έπινα τρεις και κοιμόμουν μετά από 3 μέρες»:Τι λέει ο TikToker-αστυνομικός που βρέθηκε με ναρκωτικά

Ο άλλοτε βραβευμένος αστυνομικός της Άμεσης Δράσης, που είχε χτίσει εικόνα «κυνηγού παιδόφιλων» και «λαϊκού ήρωα», φέρεται πως ήταν ο ίδιος εθισμένος στην κοκαΐνη, την οποία διακινούσε σε «πελάτες με φουσκωμένα πορτοφόλια»

«Έπινα τρεις και κοιμόμουν μετά από 3 μέρες»:Τι λέει ο TikToker-αστυνομικός που βρέθηκε με ναρκωτικά
Εθισμένος στην κοκαΐνη φέρεται ότι ήταν ο 34χρονος πρώην αρχιφύλακας της ΕΛ.ΑΣ. και γνωστός TikToker που προφυλακίστηκε, πριν από μερικά 24ωρα, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της «Espresso», στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 34χρονου από τους «Αδιάφθορους» της Ελληνικής Αστυνομίας, που έκαναν έφοδο στο σπίτι του ξετρυπώνοντας μεταξύ άλλων 153 γραμμάρια κοκαΐνη και ζυγαριές ακριβείας, φέρεται ότι υπάρχουν δεκάδες συνομιλίες, οι οποίες όχι μόνο τον «έκαψαν» με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και που μαρτυρούν ότι και ο ίδιος έκανε χρήση των ναρκωτικών που φέρεται ότι «έσπρωχνε» σε πελάτες με φουσκωμένα πορτοφόλια…

Ο άλλοτε βραβευμένος αστυνομικός της Άμεσης Δράσης, που είχε χτίσει εικόνα «κυνηγού παιδόφιλων» και «λαϊκού ήρωα», φέρεται πως ήταν ο ίδιος εθισμένος στην κοκαΐνη, την οποία διακινούσε σε «πελάτες με φουσκωμένα πορτοφόλια».

Οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. έκαναν έφοδο στο σπίτι του, όπου βρήκαν 153 γραμμάρια κοκαΐνης και ζυγαριές ακριβείας. Το «κλειδί» στην υπόθεση ήταν δεκάδες συνομιλίες του, που όχι μόνο αποκάλυπταν εμπλοκή στη διακίνηση, αλλά και τη δική του χρήση.

Σε μια από αυτές, ο ίδιος ακούγεται να λέει: «Να σου πω τώρα, μεταξύ μας, είχα συνδυάσει αυτή τη μ…ία με το σεξ. Εγώ πίνω, θα “έπινα” τρεις και θα κοιμόμουν μετά από τρεις μέρες και ας γ…α δεκαπέντε ώρες, δεν με ενδιαφέρει».

Σε άλλη συζήτηση, απευθυνόμενος σε γυναίκα, δηλώνει: «Και στην κόκα ακόμα… προτιμώ να πάρω δέκα π…ες, αν σε ξανακουμπήσω, να πεθάνω χθες. Για μένα τελείωσε το ερωτικό…».

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από ανώνυμη καταγγελία, τον Νοέμβριο του 2024, που ανέφερε ότι ο αστυνομικός παρείχε «προστασία» σε νυχτερινό κέντρο της Ιεράς Οδού, όπου φέρεται να γινόταν διακίνηση ναρκωτικών και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών. Ο καταγγέλλων υποστήριζε ότι ο μισθός του πρώην αστυνομικού έφτανε τα 20.000 ευρώ το μήνα.

Παρά την αρχική αδυναμία επιβεβαίωσης των ισχυρισμών, οι παρακολουθήσεις έφεραν στο φως συνομιλίες που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σχετίζονται με προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών. Σε άλλες καταγραφές, ο 34χρονος καυχιέται για «παλιό, καλό» εμπόρευμα, ενώ αναφέρει ότι ξεκίνησε από χάπια όπως το Ζάναξ.

Ο πρώην αρχιφύλακας παραιτήθηκε από την υπηρεσία στις 30 Ιουνίου 2025, λίγες ημέρες μετά την καταγραφή των επίμαχων συνομιλιών, ανεβάζοντας στο TikTok βίντεο με σκληρή κριτική στην ΕΛ.ΑΣ. και διαφημίσεις για καλλυντικά. Σύμφωνα με την έρευνα, έπαιρνε αναρρωτικές άδειες που δεν δικαιούνταν, ταξιδεύοντας σε πολυτελείς προορισμούς όπως το Μονακό, το Σεν Τροπέ και η Νέα Υόρκη.

Πηγή: Εφημερίδα «Espresso»

