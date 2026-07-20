Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Παιδείας στην Άγκυρα - Η αλήθεια για τα μειονοτικά σχολεία

Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας για τις αναστολές λειτουργίας - Τα αμείλικτα στοιχεία με τις συρρικνώσεις δημοσίων σχολείων και οι καταγγελίες για «παράνομα δικαιολογητικά»

Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Παιδείας στην Άγκυρα - Η αλήθεια για τα μειονοτικά σχολεία
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Η αναστολή λειτουργίας μειονοτικών σχολείων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη οφείλεται σε δημογραφικά προβλήματα και όχι σε στοχοποίηση.
  • Ο αριθμός των μειονοτικών σχολείων που έκλεισαν είναι πολύ μικρότερος σε σχέση με τα δημόσια σχολεία της περιοχής.
  • Τα μειονοτικά σχολεία στην Ελλάδα έχουν ευνοϊκότερο καθεστώς από τα δημόσια, με χαμηλότερο όριο μαθητών και μεγαλύτερη αναλογία εκπαιδευτικών.
  • Το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε θέματα λειτουργίας ελληνικών σχολείων, ενώ οι καταγγελίες της Άγκυρας βασίζονται σε παράνομα δικαιολογητικά.
  • Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει την καταδίκη κάθε προσπάθειας επαναλειτουργίας σχολείων με ψευδή στοιχεία ή μέσω εργαλειοποίησης ανηλίκων μαθητών.
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Σε μια αναλυτική απάντηση προχώρησε η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποκαθιστώντας την αλήθεια σχετικά με την αναστολή λειτουργίας μειονοτικών σχολείων στην περιοχή και απορρίπτοντας τις αιτιάσεις της Άγκυρας. Το Υπουργείο Παιδείας ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως στοχοποίηση, υπογραμμίζοντας ότι οι αναστολές αποτελούν άμεση συνέπεια του γενικότερου δημογραφικού προβλήματος, ενώ παράλληλα καταγγέλλει μεθοδεύσεις εξωθεσμικών κέντρων και εργαλειοποίηση ανήλικων μαθητών.

Τα αμείλικτα στοιχεία και το δημογραφικό πρόβλημα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης, ο αριθμός των μειονοτικών σχολείων που αναστέλλουν τη λειτουργία τους είναι υποπολλαπλάσιος σε σχέση με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία, καταρρίπτοντας κάθε αφήγημα περί διακρίσεων. Συγκεκριμένα:

Στο νομό Έβρου: Αναστέλλεται η λειτουργία 1 Μειονοτικού έναντι 10 Δημοσίων σχολείων.

Στο νομό Ροδόπης: 5 Μειονοτικά έναντι 11 Δημοσίων.

Στο νομό Ξάνθης: 2 Μειονοτικά έναντι 10 Δημοσίων.

Συνολικά σε επίπεδο Περιφέρειας: 8 Μειονοτικά σχολεία αναστέλλουν τη λειτουργία τους έναντι 39 Δημοσίων.

Όπως επισημαίνεται, τα σχολεία αυτά ακολουθούν τη γενικότερη πληθυσμιακή συρρίκνωση που παρατηρείται σε ολόκληρη τη χώρα και την Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, οι ίδιοι οι γονείς της μειονότητας επιλέγουν ελεύθερα να στρέψουν τα παιδιά τους σε πολυθέσια και πολυδύναμα σχολεία. Η τάση αυτή προσφέρει στους μαθητές μεγαλύτερες ευκαιρίες κοινωνικοποίησης, ομαδοσυνεργατικής μάθησης, πρόσβαση σε εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς φορείς (όπως ειδικά και διαπολιτισμικά σχολεία) και μια συνολικά σφαιρικότερη μόρφωση.

Ευνοϊκό καθεστώς για τη μειονότητα στην Ελλάδα

Η ανακοίνωση αναδεικνύει την ιδιαίτερα ευνοϊκή μεταχείριση που απολαμβάνουν τα μειονοτικά σχολεία στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το νόμιμο όριο μαθητών για να ανασταλεί η λειτουργία ενός μειονοτικού δημοτικού σχολείου είναι μόλις 9 μαθητές, τη στιγμή που για τα δημόσια δημοτικά το αντίστοιχο όριο ανέρχεται στους 15. Επιπλέον, στα μειονοτικά σχολεία αντιστοιχούν δύο εκπαιδευτικοί για εννέα μαθητές, ενώ στα δημόσια μόλις ένας για δεκαπέντε. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα μειονοτικά σχολεία που έκλεισαν φέτος ήταν διθέσια και λειτουργούσαν με πληθυσμό κάτω του ελάχιστου επιτρεπτού ορίου.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας προχωρά σε μια αυστηρή σύγκριση με την κατάσταση στην Τουρκία. Ενώ η μείωση των σχολείων στη Θράκη οφείλεται αποκλειστικά σε δημογραφικούς παράγοντες, η σχεδόν πλήρης εξαφάνιση του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης αποτελεί προϊόν μεθοδευμένων κρατικών διώξεων των περασμένων δεκαετιών. Η Ελλάδα τηρεί απαρέγκλιτα τις δεσμεύσεις της Συνθήκης της Λωζάνης –η οποία ορίζει ρητά τη μειονότητα ως θρησκευτική και όχι εθνική– και χρηματοδοτεί πλήρως τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών (ελληνόγλωσσου και μειονοτικού προγράμματος), τα λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, νερό, τηλέφωνο), τις μεταφορές μαθητών, την καθαριότητα και τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Αντίθετα, όπως υπενθυμίζεται, το τουρκικό κράτος περιορίζεται στο να παρέχει στα μειονοτικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης και της Ίμβρου απλώς «μπάλες και αθλητικό υλικό», αφήνοντας τα υπόλοιπα έξοδα να βαραίνουν την ίδια την ολιγάριθμη ελληνική οειονότητα.

Η απάντηση στο Τουρκικό ΥΠΕΞ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση ξεκαθαρίζει ότι το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν διαθέτει ούτε τυπική ούτε ουσιαστική νομιμοποίηση να παρεμβαίνει σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των ελληνικών σχολείων.

Απαντώντας στις πρόσφατες διαμαρτυρίες για τις εγγραφές που δεν εγκρίθηκαν στο 1ο Μειονοτικό Σχολείο Ξάνθης, αποκαλύπτεται ότι τα δικαιολογητικά πρώτης εγγραφής που υποβλήθηκαν ήταν παράνομα. Το γεγονός αυτό διαπιστώθηκε από τους αρμόδιους ελέγχους και αναγνωρίστηκε από τους ίδιους τους γονείς, κάτι που η Άγκυρα σκοπίμως απέκρυψε. Αντίστοιχα, το Τουρκικό ΥΠΕΞ «ξέχασε» να αναφέρει την κανονική επαναλειτουργία του Μειονοτικού Σχολείου Κέχρου, όπου οι αιτήσεις εγγραφής ήταν απολύτως νόμιμες.

Η ανακοίνωση κλείνει με μια σαφή προειδοποίηση προς πάσα κατεύθυνση, υπενθυμίζοντας και την περσινή περίπτωση του Παλαιού Ζυγού, όπου επίσης επιχειρήθηκε επαναλειτουργία με ψευδή στοιχεία: «Είναι απολύτως καταδικαστέα οποιαδήποτε μεθόδευση για την επαναλειτουργία μειονοτικών σχολείων μέσω της υποβολής αιτήσεων με ψευδή δικαιολογητικά ή –πολύ χειρότερα– η εργαλειοποίηση μικρών παιδιών ως πιόνια που μετακινούνται αναλόγως των αποφάσεων εξωθεσμικών κέντρων».

Για το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μοναδικό και αδιαπραγμάτευτο κριτήριο παραμένει αποκλειστικά το δικαίωμα των μαθητών σε μια σύγχρονη και ποιοτική εκπαίδευση.

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