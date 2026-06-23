Σχολικός χάρτης 2026-2027: 43 Νηπιαγωγεία και 32 Δημοτικά καταργούνται - Πού ιδρύονται νέες μονάδες

Snapshot Για το σχολικό έτος 2026

2027 καταργούνται 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά σχολεία λόγω πολύ χαμηλής φοίτησης, ενώ συγχωνεύονται 70 νηπιαγωγεία και 12 δημοτικά σχολεία.

Ιδρύονται 10 νέες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεταξύ αυτών Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας και Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Νάουσας.

Θα λειτουργήσει νέο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο στη Θήρα και προάγονται 7 νηπιαγωγεία και 31 δημοτικά λόγω αύξησης μαθητικού δυναμικού.

Ιδρύονται 5 νέες σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής σε Ροδόπη, Μαγνησία, Δυτική Θεσσαλονίκη, Ρέθυμνο και Λέρο, ενώ 14 μονάδες προάγονται και μετονομάζονται.

Προβλέπεται η επέκταση λυκειακών τάξεων σε ορισμένα μουσικά και καλλιτεχνικά γυμνάσια για την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Snapshot powered by AI

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για το σχολικό έτος 2026-2027, που περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων, την αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και στοχευμένες παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό δίκτυο σε όλη τη χώρα. Οι αλλαγές αυτές στοχεύουν στην καλύτερη ανταπόκριση των σχολείων στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο του νέου σχολικού χάρτη, ιδρύονται και προάγονται σχολεία που παρουσιάζουν αυξημένη μαθητική δυναμική, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται συγχωνεύσεις και καταργήσεις σε περιοχές με μειωμένο μαθητικό πληθυσμό. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για παράδειγμα, θα λειτουργήσει νέο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο στη Θήρα, ενώ 7 νηπιαγωγεία και 31 δημοτικά σχολεία προάγονται λόγω αύξησης του μαθητικού δυναμικού. Αντίθετα, 70 νηπιαγωγεία και 12 δημοτικά σχολεία συγχωνεύονται, ενώ 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά σχολεία καταργούνται, κυρίως λόγω πολύ χαμηλής φοίτησης.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προβλέπεται η ίδρυση 10 νέων σχολικών μονάδων σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως το Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας, το 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καματερού και το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Νάουσας. Επιπλέον, σε ορισμένα μουσικά και καλλιτεχνικά γυμνάσια θα προστεθούν λυκειακές τάξεις για την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επέκταση και αναβάθμιση των δομών Ειδικής Αγωγής, με σκοπό τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης για όλα τα παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό, θα ιδρυθούν πέντε νέες σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής, μεταξύ των οποίων Ειδικά Δημοτικά Σχολεία στη Ροδόπη, τη Μαγνησία, τη Δυτική Θεσσαλονίκη, το Ρέθυμνο και τη Λέρο. Παράλληλα, 14 σχολικές μονάδες θα προαχθούν και θα μετονομαστούν, ενώ δύο μονάδες που δεν λειτούργησαν ποτέ θα καταργηθούν.

Σοφία Ζαχαράκη: «Διαμορφώνουμε έναν σχολικό χάρτη που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών»

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι «ο σχεδιασμός αυτός ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και των τοπικών κοινωνιών, δημιουργώντας ένα πιο λειτουργικό και δίκαιο δημόσιο σχολείο. Επισήμανε τη σημασία της Ειδικής Αγωγής ως πυλώνα της εκπαιδευτικής πολιτικής και δεσμεύτηκε για ένα σύγχρονο και ασφαλές εκπαιδευτικό περιβάλλον για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως περιοχής ή ειδικών αναγκών».

Aναλυτικά οι παρεμβάσεις αφορούν και τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

• Ιδρύεται και θα λειτουργήσει το 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βόθωνα Θήρας-Κυκλάδες

• Προάγονται 7 Νηπιαγωγεία και 31 Δημοτικά Σχολεία, λόγω αύξησης του αριθμού των μαθητών/-τριών

• Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και θα λειτουργήσουν ως 33 σχολικές μονάδες, λόγω μικρού αριθμού φοίτησης μαθητών/-τριών σε καθένα από τα σχολεία που συγχωνεύονται

• Συγχωνεύονται 12 Δημοτικά Σχολεία και θα λειτουργήσουν ως 6 σχολικές μονάδες, λόγω μικρού αριθμού φοίτησης μαθητών/-τριών σε καθένα από τα σχολεία που συγχωνεύονται

• Υποβιβάζονται 40 Νηπιαγωγεία και 106 Δημοτικά Σχολεία, λόγω μείωσης του αριθμού φοίτησης μαθητών/-τριών

• Καταργούνται 43 Νηπιαγωγεία και 32 Δημοτικά Σχολεία, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν σε αναστολή λειτουργίας τα τελευταία χρόνια λόγω πολύ χαμηλού έως μηδενικού μαθητικού δυναμικού

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

• Ιδρύονται 10 νέες σχολικές μονάδες:

o Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας με έδρα την Ορεστιάδα-Έβρος

o 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καματερού με έδρα το Καματερό-Γ’ Αθήνα

o Εσπερινό Γυμνάσιο Αλμυρού με έδρα τον Αλμυρό-Μαγνησία

o 4ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πολίχνης με έδρα την Πολίχνη-Δυτική Θεσσαλονίκη

o Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ασημίου με έδρα το Ασήμι-Ηράκλειο

o Ημερήσιο Γυμνάσιο Πλακιά με έδρα τον Πλακιά-Ρέθυμνο

o Ημερήσιο Γυμνάσιο Παστίδας Ρόδου με έδρα την Παστίδα-Δωδεκάνησα

o Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου με έδρα τη Νάξο-Κυκλάδες

o 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Θήρας με έδρα το Εμπορειό-Κυκλάδες

o Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Νάουσας, με έδρα την Ηρωική Πόλη Νάουσας-Ημαθία

• Ιδρύονται Λυκειακές τάξεις στις κάτωθι σχολικές μονάδες, προκειμένου οι μαθητές/-τριες να ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον ίδιο τύπο σχολείου:

o Μουσικό Γυμνάσιο Δυτικής Λέσβου- Λέσβος

o Μουσικό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας-Θεσπρωτία

o Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας- Αργολίδα

o Εσπερινό Γυμνάσιο Κορίνθου-Κορινθία

Ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της πολιτικής ενίσχυσης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών στη γνώση:

• Ιδρύονται 5 νέες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης:

o Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών-Ροδόπης

o Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου- Μαγνησίας

o Ειδικό Νηπιαγωγείο Μονολόφου-Δυτική Θεσσαλονίκη

o 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου-Ρέθυμνο

o Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λέρου- Δωδεκάνησα

• Προάγονται και μετονομάζονται 14 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

• Καταργούνται 2 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες και δεν λειτουργήσαν ποτέ από την ίδρυσή τους.

Διαβάστε επίσης