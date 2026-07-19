Νέα πρόκληση της Άγκυρας: Κατηγορεί την Ελλάδα για παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης για τα σχολεία

Το κλείσιμο 8 σχολείων κρίθηκε απαραίτητο λόγω της έλλειψης μαθητών 

Δέσποινα Σοφιανίδου

Νέα πρόκληση της Άγκυρας: Κατηγορεί την Ελλάδα για παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης για τα σχολεία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα για παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης λόγω του κλεισίματος 8 μειονοτικών σχολείων στη Θράκη.
  • Η Ελλάδα ανέστειλε τη λειτουργία των σχολείων λόγω έλλειψης μαθητών, με τα δημοτικά σχολεία μειονοτήτων στη Θράκη να μειώνονται σε 76.
  • Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ καταγγέλλει νέα εμπόδια στην εισαγωγή μαθητών στην πρώτη τάξη μειονοτικού σχολείου στην Ξάνθη.
  • Η Τουρκία θεωρεί ότι οι ενέργειες της Ελλάδας περιορίζουν τα εκπαιδευτικά δικαιώματα της μειονότητας και παραβιάζουν διεθνείς υποχρεώσεις.
  • Η Άγκυρα καλεί την Ελλάδα να σεβαστεί τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης.
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Σε ένα ακόμα επεισόδιο της τουρκικής προκλητικότητας , η Άγκυρα είδε μειονοτικά σχολεία στην Ελλάδα, να κλείνουν, παραβλέποντας ωστόσο την έλλειψη μαθητών.

Η αναστολή λειτουργίας 8 μειονοτικών σχολείων στη Θράκη, κρίθηκε απαραίτητη ελλείψει μαθητών, αλλά για την Άγκυρα έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης και παραβιάζει τα δικαιώματα της μειονότητας.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Οντσού Κεχελί παραδέχθηκε ωστόσο ότι οι ελληνικές αρχές εξήγησαν το κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων λόγω τους ανεπαρκούς αριθμού μαθητών. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των δημοτικών σχολείων για μειονότητες στη Θράκη έχει μειωθεί σε 76.

Επιπλέον, ο Κετσέλι επέκρινε την εισαγωγή νέων εμποδίων στην εισαγωγή των παιδιών στην πρώτη τάξη του 1ου δημοτικού σχολείου της μειονότητας στην Ξάνθη. Χαρακτήρισε αυτά τα μέτρα άλλη μια εκδήλωση μιας συστηματικής πολιτικής που στοχεύει στον περιορισμό των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της μειονότητας.

Η Άγκυρα τόνισε ότι τέτοιες αποφάσεις παραβιάζουν τις διατάξεις της Συνθήκης της Λωζάνης και κάλεσε την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

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