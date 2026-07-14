Απειλές Μπαχτσελί: Ακατάλληλες οι δηλώσεις Μητσοτάκη - Γνωρίζουμε τη δύναμη των πυραύλων μας

Το ισχυρό πνεύμα που, πριν από αιώνες, έστησε τις σκηνές του, σφυρηλάτησε τα σπαθιά του στα δικά του αμόνια και έφερε το λάβαρό του στην πρώτη γραμμή του αγώνα, έχει αναγεννηθεί στην εποχή μας, είπε ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν 

Μάνος Χατζηγιάννης

Απειλές Μπαχτσελί: Ακατάλληλες οι δηλώσεις Μητσοτάκη - Γνωρίζουμε τη δύναμη των πυραύλων μας

Ο πρόεδρος του MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί

ΚΟΣΜΟΣ
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Σφοδρή επίθεση στην Ελλάδα με αφορμή και τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, εξαπέλυσε ο ηγέτης του εθνικιστικού κόμματος της Τουρκίας MHP και κυβερνητικόες εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Αναφερόμενος στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα και στην επέτειο του αποτυχημένου πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου, έστρεψε τα πυρά του κατά της Αθήνας.

Μιλώντας για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας του επισήμανε ότι: η Ευρωπαϊκή Ένωση προτιμούσε να ενεργεί με κοντόφθαλμα πολιτικά αντανακλαστικά παρά να αναγνωρίζει αυτήν την πραγματικότητα. Η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας αξιολογούνταν περισσότερο με βάση πολιτικές προκαταλήψεις παρά τεχνικά κριτήρια.

Και κατόπιν στράφηκε κατά της χώρας μας:

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού Μητσοτάκη, οι οποίες συνδέουν τον ρόλο της Τουρκίας στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ασφαλείας με τις διαφορές στο Αιγαίο Πέλαγος, είναι εντελώς ακατάλληλες.

Το να υποτάσσεται η ασφάλεια της Ευρώπης στους στενούς πολιτικούς υπολογισμούς της Αθήνας δεν είναι ούτε λογικό ούτε βιώσιμο. Οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ευρώπης δεν μπορούν να είναι όμηροι των προκαταλήψεων, των εκλογικών υπολογισμών ή των ιστορικών φόβων τρίτων χωρών. Καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να παρουσιάζει τα διμερή της προβλήματα ως μέρος της κοινής ατζέντας ασφάλειας της Ευρώπης. Καμία πρωτεύουσα δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίας.

Τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας δεν αποτελούν διαπραγματευτικό χαρτί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κανενός πολιτικού εκβιασμού. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η στάση μας σε αυτό το θέμα θα αλλάξει.

Ωστόσο, το σημείο που θέλω να τονίσω εδώ είναι ότι δεν πρέπει να περιορίσουμε αυτήν τη συζήτηση αποκλειστικά στην Ελλάδα ή σε συγκεκριμένες διαφορές. Διότι η υποκείμενη πρόθεση είναι πολύ ευρύτερη από ό,τι δηλώνεται στα λόγια. Αυτή είναι μια δοκιμασία για το πώς θα τοποθετηθεί η Ευρώπη στη νέα παγκόσμια τάξη και αν θα συνεργαστεί με την Τουρκία. Θα ενεργήσει η Ευρώπη με αλληλεγγύη προς την Τουρκία ή θα παραμείνει δέσμια παλιών προκαταλήψεων; Τα επόμενα χρόνια θα δώσουν την απάντηση σε αυτό το ερώτημα.

Αλλά αν υπάρχει μια αλήθεια που θα παραμείνει αμετάβλητη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, είναι η εξής: Η Τουρκία δεν είναι επιλογή για την Ευρώπη, αλλά ένα ασφαλές σχοινί που τεντώνεται για να τη βοηθήσει να ξεφύγει από την άβυσσο στην οποία έχει περιέλθει.

Η Τουρκία αποτελεί μια απαραίτητη στρατηγική πραγματικότητα για την Ευρώπη όσον αφορά την ασφάλεια, τη σταθερότητα, τον ενεργειακό εφοδιασμό, τις εμπορικές οδούς και τη γεωπολιτική ισορροπία.

Όσοι αποδεχτούν αυτή την αλήθεια θα νικήσουν. Όσοι την αγνοήσουν, αργά ή γρήγορα θα συγκρουστούν με τις σκληρές πραγματικότητες ενός μεταβαλλόμενου κόσμου και θα συντριβούν από αυτές.

«Ένας κακός γείτονας σε κάνει ιδιοκτήτη ακινήτου»

Σε άλλο σημείο δε ο Μπαχτσελί ανέφερε:

Όπως έλεγαν οι πρόγονοί μας, ένας κακός γείτονας σε κάνει ιδιοκτήτη σπιτιού.

Οι ρίζες αυτής της άνευ προηγουμένου έξαρσης της αμυντικής βιομηχανίας πρέπει να αναζητηθούν άμεσα στις σκληρές εμπειρίες των ιστορικών επιβολών στις οποίες έχουμε υποβληθεί.

Τα εμπάργκο που επιχειρήθηκαν να μας επιβληθούν αμέσως μετά την Ειρηνευτική Επιχείρηση στην Κύπρο, η διπρόσωπη διπλωματία που εφαρμόστηκε στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, οι ύπουλες παγίδες που στήθηκαν στους διαδρόμους των F-35 και τα τεχνητά τείχη που χτίστηκαν με τις κυρώσεις CAATSA δεν έχουν αφήσει το ευγενές έθνος μας χωρίς άλλη επιλογή από το να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Το τουρκικό κράτος, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την υποταγή, εκπλήρωσε τις απαιτήσεις της ευγενούς φύσης του, επέστρεψε στην αληθινή του ουσία και διέλυσε τον κύκλο της πολιορκίας που το περιέβαλλε.

Το ισχυρό πνεύμα που, πριν από αιώνες, έστησε τις σκηνές του, σφυρηλάτησε τα σπαθιά του στα δικά του αμόνια και έφερε το λάβαρό του στην πρώτη γραμμή του αγώνα, έχει αναγεννηθεί στην εποχή μας με την εγχώρια και εθνική αμυντική μας βιομηχανία.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η πραγματική δύναμη των πυραύλων μας που σχίζουν τους ουρανούς, των πολεμικών αεροσκαφών μας που μικραίνουν τους ορίζοντες για τους εχθρούς του τουρκικού έθνους και των πλοίων μας που διασχίζουν τις θάλασσες, πηγάζει από τη δόξα του τουρκικού πνεύματος που δίνει ζωή σε αυτό το ατσάλι.

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