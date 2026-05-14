Λαμία: Οχιά δάγκωσε 75χρονο - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Ο 75χρονος πήγε να μετακινήσει έναν τσιμεντόλιθο και το φίδι βρισκόταν μέσα και τον δάγκωσε
Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται ένας 75χρονος που δαγκώθηκε από οχιά, το απόγευμα της Τετάρτης.
Σύμφωνα με το lamiareport, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7 το απόγευμα στο σπίτι του 75χρονου σε περιοχή του Δήμου Καμένων Βούρλων, όταν ο άνδρας πήγε να μετακινήσει έναν τσιμεντόλιθο και το φίδι βρισκόταν μέσα και τον δάγκωσε.
Ο 75χρονος αναζήτησε ιατρική βοήθεια και έφτασε στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου του χορηγήθηκε αντιοφικός ορός. Για προληπτικούς λόγους αξιολογήθηκε η 24ωρη παρακολούθηση του και εισήχθη στη ΜΕΘ Λαμίας, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.
