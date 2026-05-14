Λαμία: Οχιά δάγκωσε 75χρονο - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται ένας 75χρονος που δαγκώθηκε από οχιά, το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το lamiareport, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7 το απόγευμα στο σπίτι του 75χρονου σε περιοχή του Δήμου Καμένων Βούρλων, όταν ο άνδρας πήγε να μετακινήσει έναν τσιμεντόλιθο και το φίδι βρισκόταν μέσα και τον δάγκωσε.

Ο 75χρονος αναζήτησε ιατρική βοήθεια και έφτασε στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου του χορηγήθηκε αντιοφικός ορός. Για προληπτικούς λόγους αξιολογήθηκε η 24ωρη παρακολούθηση του και εισήχθη στη ΜΕΘ Λαμίας, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.

