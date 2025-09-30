Λαμία: Οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή την ώρα της προπόνησης

Ο αθλητής διακομίστηκε αμέσως στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου του χορηγήθηκε αντίδοτο

Λαμία: Οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή την ώρα της προπόνησης
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε με ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ομάδας του Αστέρα Σταυρού στο γήπεδο του Φραντζή.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, βασικός αμυντικός της ομάδας, Νίκος Μόσχος, δέχθηκε δάγκωμα από οχιά την ώρα που πήγε στη βρύση για να πιει νερό. Το φίδι βρισκόταν κοντά στην βρύση σε σημείο που δεν το είδε ο 29χρονος αμυντικός με αποτέλεσμα να ξαφνιαστεί και να μην προλάβει να αντιδράσει.

Αμέσως ο νεαρός αμυντικός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου του χορηγήθηκε αντίδοτο και θα μείνει για παρακολούθηση, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται καλή και σταθερή.

