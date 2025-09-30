Πάρος: Βρέθηκε θαμμένος ανθρώπινος σκελετός - Μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία

Στην περιοχή Κορακιές της Πάρου εντοπίστηκε θαμμένος ανθρώπινος σκελετός, μόλις 10 μέτρα από τη θάλασσα, προκαλώντας αίνιγμα στις Αρχές. Ο πλήρης σκελετός, που φαίνεται να έχει ενταφιαστεί σύμφωνα με το παραδοσιακό τελετουργικό ανατολή–δύση, θα εξεταστεί από ανθρωπολόγο για χρονολόγηση, ενώ θα γίνουν και έλεγχοι DNA για ταυτοποίηση.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου ότι μπορεί να πρόκειται για άτομο που ξεβράστηκε από τη θάλασσα πριν από πολλά χρόνια. Το μακάβριο εύρημα ανακαλύφθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου από κάτοικο της περιοχής, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές.

Δεν υπάρχουν αναφορές για εξαφανισμένα άτομα στην Πάρο, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες και καταθέσεις κατοίκων που ίσως δώσουν απαντήσεις. Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν την πιθανότητα ο σκελετός να ανήκει σε άτομο από άλλη περιοχή εκτός νησιού.