Χαλκιδική: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος μεταξύ Αμμουλιανής και Τρυπητής

Ένα σπάνιο και θεαματικό φαινόμενο παρακολούθησαν το πρωί της Τρίτης (30/9) κάτοικοι και επισκέπτες της Ουρανούπολης, της Αμμουλιανής και της Τρυπητής, όταν στη θαλάσσια περιοχή εμφανίστηκε υδροστρόβιλος.

Το φαινόμενο έγινε ορατό σε αρκετή απόσταση από την ακτή, ενώ καταγράφηκε σε βίντεο από το σκάφος του Athos Sea Cruises, το οποίο εκείνη την ώρα έπλεε μεταξύ Αμμουλιανής και Τρυπητής.

Ο υδροστρόβιλος σχηματίσθηκε κάτω από τα «φορτωμένα» σύννεφα και έμοιαζε με μία γιγάντια στήλη που ένωνε ουρανό και θάλασσα. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν προκάλεσε ανησυχία σε όσους τον αντίκρισαν καθώς η απόσταση από τα σκάφη και την ξηρά ήταν μεγάλη.

Όπως εξήγησαν στο halkidikinews.gr ναυτικοί της περιοχής δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο για τη Χαλκιδική αυτή την εποχή. Κάθε χρόνο, κατά το φθινόπωρο, η εναλλαγή θερμοκρασιών και οι ασταθείς καιρικές συνθήκες ευνοούν τον σχηματισμό υδροστρόβιλων.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Πώς σχηματίζεται ένας υδροστρόβιλος

Ο υδροστρόβιλος είναι στην ουσία ένας ανεμοστρόβιλος που δημιουργείται πάνω από υδάτινες επιφάνειες.

Προκύπτει όταν ψυχρές αέριες μάζες συναντούν τη θερμή και υγρή επιφάνεια της θάλασσας.

Η διαφορά θερμοκρασίας προκαλεί ανοδικά ρεύματα αέρα, τα οποία αρχίζουν να περιστρέφονται λόγω της ατμοσφαιρικής αστάθειας και της στροφορμής των ανέμων. Έτσι σχηματίζεται η χαρακτηριστική «χοάνη» που ενώνει τον ουρανό με το νερό.

