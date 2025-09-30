Νύχτα τρόμου για χρυσοχόο στη Ρόδο: «Θα είχα πεθάνει, θα είχα πάθει ανακοπή»

Νύχτα τρόμου έζησε 56χρονος χρυσοχόος στη Ρόδο, όταν δύο άνδρες με κουκούλες και μάσκες σιλικόνης τον ξυλοκόπησαν άγρια και άρπαξαν κοσμήματα μεγάλης αξίας από το κατάστημά του. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, λίγο μετά τις 20:30, την ώρα που ο ιδιοκτήτης βρισκόταν έξω από την επιχείρησή του.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, ένας από τους δράστες τον άρπαξε από τον λαιμό και τον έριξε στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια τον γρονθοκοπούσαν και τον κλωτσούσαν για περίπου πέντε λεπτά.

«Αυτοί μου την είχαν στημένη, με άρπαξε ένας από τον λαιμό. Με το που πήγα, με άρπαξε ένας από τον λαιμό, με έριξε κάτω και για 5 λεπτά μου ρίχνανε 50 μπουνιές και 15 κλωτσιές με τα παπούτσια στη μούρη και μου έβαλαν μία πετσέτα στο πρόσωπο να μην μπορώ να αναπνεύσω. Θα είχα πεθάνει, θα είχα πάθει ανακοπή».

Η λεία των δραστών

Όσο ο ένας τον χτυπούσε, ο δεύτερος άδειαζε τις προθήκες του καταστήματος, αρπάζοντας κοσμήματα που, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, ξεπερνούν σε αξία το μισό εκατομμύριο ευρώ.

«Είμαι σε χάλι μαύρο εντελώς. Εδώ ο λαιμός μου, με είχαν πιάσει από εδώ να με πνίξουν. Στο νοσοκομείο τούς είπα να μου βάλουν κάτι μέσα στην ενδοφλέβια αλλιώς δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Τα μάτια μου χθες δεν ανοίγανε, φοβόμουν μην πάθω εσωτερική αιμορραγία και πεθάνω».

«Φορούσαν μάσκες. Δεν είδα καθόλου τα πρόσωπά τους. 40 χρόνια δουλειάς, τώρα στα σκουπίδια».

Οι ληστές τού έλεγαν «μην ανησυχείς, είσαι ασφαλισμένος», όμως ο ίδιος απαντούσε πως ήταν ανασφάλιστος και παρακαλούσε να τον αφήσουν ζωντανό.

Αιμόφυρτος, ο 56χρονος κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Ρόδου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον βαρύ ξυλοδαρμό, με εμφανή τραύματα στο πρόσωπο, τον λαιμό και το σώμα του. «Δεν άνοιγαν τα μάτια μου, φοβόμουν ότι έχω εσωτερική αιμορραγία. Ο λαιμός μου είναι μαυρισμένος από το πνίξιμο. Είμαι σε χάλι μαύρο», ανέφερε συγκλονισμένος.

Οι έρευνες της αστυνομίας

Η ασφάλεια Ρόδου έχει ξεκινήσει έρευνες, συγκεντρώνοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί οι δράστες. Ο χρυσοχόος, με 40 χρόνια εργασίας στο επάγγελμα, δηλώνει συντετριμμένος: «Όλη μου η ζωή, 40 χρόνια δουλειάς, τώρα στα σκουπίδια».

