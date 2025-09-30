Σοκαριστική επίθεση με σφυρί στην Ηλιούπολη – Το θύμα μεταφέρθηκε  στο «Γ. Γεννηματάς»

Σοκαριστική επίθεση με σφυρί έγινε χθες, Δευτέρα, το βράδυ στην Ηλιούπολη, όταν άγνωστο άτομα, με κίνητρο τη ληστεία, επιτέθηκε σε πεζό στην οδό Καλαβρύτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης προσέγγισε τον άνδρα αιφνιδιαστικά και τον χτύπησε με σφυρί στο πρόσωπο. Αμέσως μετά την επίθεση, ο άγνωστος διέφυγε πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση, χωρίς τελικά να αφαιρέσει κάτι από το θύμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

