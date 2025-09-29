Ηλεία: Αποτυχημένη απόπειρα κλοπής χρηματοκιβωτίου με κλαρκ- Τους έπεσε στην αυλή

Μία απόπειρα κλοπής από επιχείρηση στην περιοχή των Λεχαινών Ηλείας απασχολεί τις αστυνομικές Αρχές τις τελευταίες ώρες.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, τα ξημερώματα της Δευτέρας 3-4 άτομα αποπειράθηκαν να κλέψουν χρηματοκιβώτιο, χωρίς όμως να τα καταφέρουν με αποτέλεσμα να τραπούν σε φυγή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες προσέγγισαν σε αποθήκη δίπλα στο σπίτι 85χρονου, όπου προφανώς γνώριζαν ότι υπάρχει χρηματοκιβώτιο.

Όπως έγινε γνωστό ο 85χρονος έχει πέσει και πάλι στο πρόσφατο παρελθόν θύμα κλοπής στο σπίτι του, που βρίσκεται δίπλα.

Οι δράστες περίπου στις 5 τα ξημερώματα, μπήκαν στην αποθήκη και με τη χρήση κλαρκ κατάφεραν να αποσπάσουν το χρηματοκιβώτιο.

Βγαίνοντας από το χώρο της αποθήκης όμως, το κλαρκ τους έπεσε στην αυλή και οι δράστες έγιναν αντιληπτοί με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να τραπούν σε φυγή.

Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών.

