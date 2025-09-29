Βοιωτία: Τι αποκαλύπτει το πόρισμα ανθρωπολόγου για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης

Τα πρώτα στοιχεία από το πόρισμα ανθρωπολόγου για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης στη Βοιωτία έχει στη διάθεσή του το MEGA.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το MEGA, δεν φαίνεται να προκύπτει ίχνος εγκληματικής ενέργειας. Δηλαδή, από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι ο θάνατος της μητέρας της 91χρονης αποδίδεται σε φυσικά αίτια, αφού δεν έχουν εντοπιστεί και κακώσεις.

Στο ερώτημα για το πότε τελικά πέθανε η μητέρα της διευθύντριας του ΚΕΠ, η ανθρωπολόγος δεν μπορούσε να απαντήσει με ακριβή χρονολογία. Ουσιαστικά, τόνισε ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης προσδιορίζεται από το 2021 έως το 2023.

Αξίζει να τονιστεί ότι η 62χρονη έχει δηλώσει στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της πέθανε το 2023 και από τότε λάμβανε τα επιδόματα και τις συντάξεις της, ενώ οι μάρτυρες και οι γείτονες έχουν υποστηρίξει ότι είχαν δει για τελευταία φορά την ηλικιωμένη το 2021.

Η φωτογραφία - κλειδί που έκαψε την 62χρονη

Καθώς πληθαίνουν τα ερωτήματα για την 62χρονη στη Βοιωτία, που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο, η Εισαγγελία έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν είχε τελεστεί ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αλλά και να διαπιστωθεί αν η απάτη που διέπραξε σε βάρος του Δημοσίου, ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1, οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με τη μητέρα της 62χρονης διευθύντριας του ΚΕΠ στη Βοιωτία από μια φωτογραφία.

Οι γείτονες, που είχαν επικοινωνήσει με τους αστυνομικούς, είπαν ότι είχαν για χρόνια να δουν τη μητέρα της 62χρονης και έτσι κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. επισκέφθηκε την οικία της. Όταν λοιπόν οι αστυνομικοί είδαν τη φωτογραφία που τους έδειξε η 62χρονη κατάλαβαν ότι τους έλεγε ψέματα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί είδαν αυτή την ηλικιωμένη γυναίκα, παρατήρησαν ότι δεν αντιστοιχούσε η ηλικία της, το όνομά της και πλέον με μία φωτογραφία που βρήκαν ρωτούσαν στο χωριό ποια ήταν αυτή η γυναίκα. Έτσι βρήκαν ότι η ηλικιωμένη είναι μητέρα ενός άλλου ανθρώπου και κατάλαβαν την απάτη.

Αριστερά η μητέρα της 62χρονης που έθαψε στην αυλή στη Βοιωτία και δεξιά η γιαγιά που έδειχνε σε φωτογραφία στους γείτονές της Αποκαλύψεις/ΑΝΤ1

