Βοιωτία: Τι αποκαλύπτει το πόρισμα ανθρωπολόγου για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης

Από τα πρώτα στοιχεία δεν προκύπτει ίχνος εγκληματικής ενέργειας

Newsbomb

Βοιωτία: Τι αποκαλύπτει το πόρισμα ανθρωπολόγου για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης

Η 62χρονη στη Βοιωτία 

Glomex
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα πρώτα στοιχεία από το πόρισμα ανθρωπολόγου για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης στη Βοιωτία έχει στη διάθεσή του το MEGA.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το MEGA, δεν φαίνεται να προκύπτει ίχνος εγκληματικής ενέργειας. Δηλαδή, από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι ο θάνατος της μητέρας της 91χρονης αποδίδεται σε φυσικά αίτια, αφού δεν έχουν εντοπιστεί και κακώσεις.

Στο ερώτημα για το πότε τελικά πέθανε η μητέρα της διευθύντριας του ΚΕΠ, η ανθρωπολόγος δεν μπορούσε να απαντήσει με ακριβή χρονολογία. Ουσιαστικά, τόνισε ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης προσδιορίζεται από το 2021 έως το 2023.

Αξίζει να τονιστεί ότι η 62χρονη έχει δηλώσει στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της πέθανε το 2023 και από τότε λάμβανε τα επιδόματα και τις συντάξεις της, ενώ οι μάρτυρες και οι γείτονες έχουν υποστηρίξει ότι είχαν δει για τελευταία φορά την ηλικιωμένη το 2021.

Δείτε το βίντεο του Mega:

Η φωτογραφία - κλειδί που έκαψε την 62χρονη

Καθώς πληθαίνουν τα ερωτήματα για την 62χρονη στη Βοιωτία, που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο, η Εισαγγελία έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν είχε τελεστεί ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αλλά και να διαπιστωθεί αν η απάτη που διέπραξε σε βάρος του Δημοσίου, ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1, οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με τη μητέρα της 62χρονης διευθύντριας του ΚΕΠ στη Βοιωτία από μια φωτογραφία.

Οι γείτονες, που είχαν επικοινωνήσει με τους αστυνομικούς, είπαν ότι είχαν για χρόνια να δουν τη μητέρα της 62χρονης και έτσι κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. επισκέφθηκε την οικία της. Όταν λοιπόν οι αστυνομικοί είδαν τη φωτογραφία που τους έδειξε η 62χρονη κατάλαβαν ότι τους έλεγε ψέματα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί είδαν αυτή την ηλικιωμένη γυναίκα, παρατήρησαν ότι δεν αντιστοιχούσε η ηλικία της, το όνομά της και πλέον με μία φωτογραφία που βρήκαν ρωτούσαν στο χωριό ποια ήταν αυτή η γυναίκα. Έτσι βρήκαν ότι η ηλικιωμένη είναι μητέρα ενός άλλου ανθρώπου και κατάλαβαν την απάτη.

γιαγιά-Βοιωτία.jpg

Αριστερά η μητέρα της 62χρονης που έθαψε στην αυλή στη Βοιωτία και δεξιά η γιαγιά που έδειχνε σε φωτογραφία στους γείτονές της

Αποκαλύψεις/ΑΝΤ1

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρατούμενος βρέθηκε απαγχονισμένος στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Καταδικάστηκε 23χρονος για απειλή με μαχαίρι

21:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απάντησε στις επικρίσεις για το «πόθεν έσχες» ως ευρωβουλευτής - Πόσα δήλωσε τελικά

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Ανακοινώθηκε το σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα - Τα είκοσι σημεία για τον τερματισμό του πολέμου

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοβαρό τροχαίο στο Βαμβακόπουλο – Στο νοσοκομείο δύο άτομα

21:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισραήλ: «H UEFA ενημέρωσε την ομοσπονδία πως δεν υπάρχει θέμα αποβολής των ισραηλινών ομάδων»

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΝ: Προχωρά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου

20:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι Judas Priest κυκλοφόρησαν τραγούδι με τον Όζι Όσμπορν για καλό σκοπό

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος: Για κακούργημα κατηγορείται ο 43χρονος φίλος του 54χρονου ψαροντουφεκά που εντοπίστηκε νεκρό

20:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Τι αποκαλύπτει το πόρισμα ανθρωπολόγου για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης - Πότε προσδιορίζεται να έφυγε από τη ζωή

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Με 1,8 εκατ. από το υπουργείο Παιδείας αγοράστηκε το κτίριο της νέας εστίας του ΔΙΠΑΕ

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Μωρό γεννήθηκε με δύο δόντια - Το σπάνιο φαινόμενο και η αντίδραση της οικογένειάς του

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αντίπαρο: Νεκρός πατέρας δύο παιδιών - Καταπλακώθηκε από σκαπτικό μηχάνημα

20:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Νέα καταδίκη γιατρού για «φακελάκια» - Καταδικάστηκε σε 30 μήνες με 3ετή αναστολή

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Aιματηρό επεισόδιο με δύο νεαρούς στο λιμάνι της Παντάνασσας – Στο νοσοκομείο ο ένας

20:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ηρωϊκή ΑΕΛ, πήρε βαθμό από τον Ατρόμητο με παίκτη λιγότερο

19:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Deal done: Επεσαν υπογραφές για την εξαγορά της Ακτωρ Παραχωρήσεις

19:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Στο 19% οι αναποφάσιστοι

19:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οδηγός ταξί αρνήθηκε να μεταφέρει ράπερ εξαιτίας των κιλών της

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Τα ΗΑΕ πιέζουν τον Νετανιάχου να αποδεχτεί την ειρηνευτική πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Ανακοινώθηκε το σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα - Τα είκοσι σημεία για τον τερματισμό του πολέμου

17:56ΚΟΣΜΟΣ

LiveBlog: Ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα - Ξεκίνησε η συνάντηση του με τον Νετανιάχου

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος: Για κακούργημα κατηγορείται ο 43χρονος φίλος του 54χρονου ψαροντουφεκά που εντοπίστηκε νεκρό

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το 2χρονο αγοράκι που του ξερίζωσαν τα μαλλιά στον βρεφονηπιακό

20:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Τι αποκαλύπτει το πόρισμα ανθρωπολόγου για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης - Πότε προσδιορίζεται να έφυγε από τη ζωή

15:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κεφαλογιάννη: «Η διάσταση ξεκίνησε λόγω της εξωσυζυγικής του σχέσης» - Μάτσας: «Αυτά είναι στη φαντασία της» - Τι κατέθεσαν οι δύο αδελφές του πρώην ζευγαριού

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει το πολυτελές όχημα του Βασίλη Μπισμπίκη - Η τιμή και το κόστος μίσθωσης του Ford Raptor στην Ελλάδα

19:00LIFESTYLE

Επικός Νίκος Ευαγγελάτος – Έγινε συνοδηγός του Μπισμπίκη και ξεσήκωσε το X

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Μπαλάσκας για Βασίλη Μπισμπίκη: «Δεν θα το έκανε ούτε κοριτσάκι που φοράει φούστα»

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: Ποιο ήταν το πρώτο σύμπτωμα άνοιας που εμφάνισε - Τι αποκάλυψε η σύζυγός του

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ενημέρωσα τις Αρχές» - «Δεν υπήρχε καμία κλήση στο 100», απαντά η ΕΛ.ΑΣ. - Όλα τα ερωτήματα

19:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Στο 19% οι αναποφάσιστοι

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται κακοκαιρία τύπου «Π» από την Ιταλία - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αντίπαρο: Νεκρός πατέρας δύο παιδιών - Καταπλακώθηκε από σκαπτικό μηχάνημα

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: 16χρονος χτύπησε οδηγό λεωφορείου - Του έσπασε δόντι και τα γυαλιά που φορούσε

21:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απάντησε στις επικρίσεις για το «πόθεν έσχες» ως ευρωβουλευτής - Πόσα δήλωσε τελικά

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία από την Πέμπτη με βροχές - «Καμπανάκι» Κολυδά και Μαρουσάκη για πλημμύρες

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Μωρό γεννήθηκε με δύο δόντια - Το σπάνιο φαινόμενο και η αντίδραση της οικογένειάς του

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αυτό είναι το σχέδιο των ΗΠΑ - Τέλος η Χαμάς και στο... βάθος Παλαιστινιακό κράτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ