Βοιωτία: Νέα στοιχεία με τα επιθέματα της 92χρονης - Πώς και γιατί σταμάτησε η συνταγογράφηση

Κομβική χρονιά το 2021 - Τι υποστηρίζουν όσοι γνώριζαν την ηλικιωμένη αλλά και ο εγγονός της

Λιγότερο από 2 μέτρα βάθος είχε ο λάκκος που άνοιξε η 62χρονη για να θάψει τη σορό της μητέρας της 

Η ηλικιωμένη μητέρα της 62χρονης στη Βοιωτία φέρεται να απεβίωσε τον Αύγουστο του 2023, κατά δήλωση της κόρης της, που όπως παραδέχτηκε την έθαψε στην αυλή του σπιτιού ώστε να συνεχίσει να εισπράττει την σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας.

Την ίδια ώρα όμως, οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η ηλικιωμένη να έχει πεθάνει πολύ νωρίτερα, εξ ου και γίνονται εξειδικευμένες εξετάσεις στα οστά της.
Παράλληλα οι συνταγογραφήσεις φαρμάκων, που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, δίνουν νέα διάσταση στην υπόθεση.

Τα επιθέματα που… σταμάτησαν απότομα

Ήταν μια γυναίκα με πολλά και σοβαρά προβλήματα υγείας. Όλες αυτές τις μέρες άνθρωποι καταγγέλλουν πως η 62χρονη κόρη της δεν την φρόντιζε και πως έβλεπαν τρανταχτά σημάδια παραμέλησης.

«Ξέρουμε ότι την είχε εγκαταλελειμμένη, την παρατούσε μέρες και έφευγε. Έλεγε ότι ζούσε η μάνα της, εγώ είχα να την δω από το 20’, μπορεί και το 21’».
Το 2021 πάντως αποδεικνύεται κομβική χρονιά. Ήταν η τελευταία φορά που ο γιος της 62χρονης είδε ζωντανή τη γιαγιά του.

«Εγώ τελευταία φορά είδα τη γιαγιά μου τον Ιανουάριο του 2021. Στις 3 ή 4 του μήνα. Τότε ήταν καθαρή και περιποιημένη. Μάλιστα, λίγο πριν φύγω, ήρθε και την είδε και γιατρός στο σπίτι και την περιέθαλψε».

Την ίδια χρονιά όμως, η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί τόσο πολύ που η 92χρονη χρειάστηκε επιθέματα για τις κατακλίσεις.

Σύμφωνα με ντοκουμέντα, φαίνεται από τη συνταγογράφηση της ηλικιωμένης ότι πρώτη φορά προμηθεύτηκε επιθέματα μερικού πάχους παρά τις κατακλίσεις που είχε στις 08/04/2021. Κατόπιν, στις 13/05/ 2021 γίνεται συνταγογράφηση για επιθέματα ολικού πάχους.

Και στις 17/08/2021 υπάρχει η τελευταία εγγραφή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για επιθέματα ολικού πάχους.

