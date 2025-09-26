Βοιωτία: «Είχε εκτεταμένες κατακλίσεις, της πήγα αναλώσιμα», λέει ο γιατρός της ηλικιωμένης

Ο εγγονός της δήλωσε ότι την είδε τελευταία φορά τον Ιανουάριο του 2021, όταν ακόμη βρισκόταν σε σχετικά καλή κατάσταση και την είχε εξετάσει γιατρός στο σπίτι

Η 62χρονη στη Βοιωτία 

ΕΛΛΑΔΑ
Η ηλικιωμένη μητέρα της 62χρονης φέρεται να απεβίωσε τον Αύγουστο του 2023, ωστόσο η κόρη της παραδέχθηκε ότι την έθαψε στην αυλή του σπιτιού της στη Βοιωτία, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της. Οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ο θάνατος να είχε συμβεί αρκετά νωρίτερα. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται ειδικές εξετάσεις στα οστά της ηλικιωμένης, ενώ νέα στοιχεία από τη συνταγογράφηση φαρμάκων ρίχνουν φως στην υπόθεση.

Η γυναίκα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η κόρη της την παραμελούσε, αφήνοντάς τη συχνά μόνη και απεριποίητη. Ο εγγονός της δήλωσε ότι την είδε τελευταία φορά τον Ιανουάριο του 2021, όταν ακόμη βρισκόταν σε σχετικά καλή κατάσταση και την είχε εξετάσει γιατρός στο σπίτι.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της χρονιάς, η υγεία της επιδεινώθηκε. Σύμφωνα με έγγραφα που παρουσιάστηκαν στο Mega, τον Απρίλιο του 2021 της συνταγογραφήθηκαν για πρώτη φορά επιθέματα για κατακλίσεις. Η συνταγογράφηση συνεχίστηκε σε τακτική βάση, μέχρι τον Αύγουστο του 2021, όταν ξαφνικά σταμάτησε.

Σύμφωνα με το Mega, ο γιατρός που την εξέτασε κατ’ οίκον τον Δεκέμβριο του 2020 ανέφερε ότι οι πληγές της ήταν σε τόσο προχωρημένο στάδιο που χρειάστηκε να κάνει χειρουργικό καθαρισμό επί τόπου. Επίσης, σημείωσε ότι της προμήθευσε αναλώσιμα και έδωσε οδηγίες φροντίδας, ενώ επικοινώνησε και με εταιρείες για την προμήθεια επιθεμάτων και αεροστρώματος.

«Όπως βλέπω στα αρχεία μου, στις 19 Δεκεμβρίου 2020 έκανα μια κατ’ οίκον επίσκεψη στην ηλικιωμένη στο σπίτι της στο Κλειδί Βοιωτίας. Δεν ανακαλώ στη μνήμη μου την επίσκεψη αυτή, αλλά προκύπτει από τα ηλεκτρονικά αρχεία ότι η ασθενής είχε βλάβες από την κατάκλιση και απαιτήθηκε να κάνω επιτόπου μια χειρουργική πράξη εκτομής των νεκρωμένων περιοχών. Από τα ίδια στοιχεία βλέπω μια σημείωση που κράτησα τότε να επικοινωνήσω με εταιρεία επιθεμάτων για την ηλικιωμένη, καθώς και με άλλη εταιρεία για αερόστρωμα. Αν η γυναίκα πήρε ποτέ τα επιθέματα, δεν μου είναι γνωστό», είπε ο γιατρός στο Μega.

Σε άλλο σημείο, ο γιατρός ανέφερε:

«Είδα στην καταχώριση του ΕΟΠΠΥ Ευφροσύνη (…) καταχωρημένη αντιβίωση την συγκεκριμένη ημερομηνία που λέγαμε (19/12/2020), πήγα στην συγκεκριμένη ημερομηνία στο καλεντάρι και από εκεί προέκυψε ότι έχω μία κυρία (…) ραντεβού, που έχω κανονίσει να πάω να τη δω και μάλιστα επειδή δήλωσε ότι είναι και δύσκολα, έχω γράψει μία υποσημείωση ότι είναι δύσκολα οικονομικά και της πήγα μάλιστα και μπεταντίν και της πήγα και εκατό γάζες και κάποια πράγματα που θα χρειαζόταν, γιατί πού να φύγει από το Κλειδί να πάει να ψωνίσει φαρμακείο.

Της πήγα τα αναλώσιμα που θα χρειαστεί, τους έδωσα οδηγίες πώς θα καθαρίσουν το τραύμα, το καθάρισα χειρουργικά και πλέον λογικά θα πρέπει να πήγε την επόμενη ή την μεθεπόμενη κάποιος από τους συνεργάτες της (…) που είναι η εταιρεία που προμηθεύει τα επιθέματα κατά των κατακλίσεων, τα οποία γράφονται στον ΕΟΠΠΥ μάλιστα προκειμένου να μπορεί να δικαιούται να πάρει τα συγκεκριμένα εν λόγω επιθέματα».

Κάποιοι γείτονες ισχυρίζονται ότι η κόρη της δεν την φρόντιζε, ενώ άλλες μαρτυρίες αναφέρουν πως, την περίοδο που ο εγγονός επισκέφθηκε το σπίτι, η γιαγιά ήταν πεντακάθαρη και περιποιημένη.

Σε κάθε περίπτωση, οι Αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ο θάνατος να μην επήλθε το 2023, όπως υποστήριξε η κόρη, αλλά πολύ νωρίτερα, ίσως ακόμη και δύο χρόνια πριν.

