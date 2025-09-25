Βοιωτία: Οι συνταγογραφήσεις της 62χρονης για τη νεκρή μητέρα της και το δάνειο της Αλεξανδρούπολης

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Βοιωτία: Οι συνταγογραφήσεις της 62χρονης για τη νεκρή μητέρα της και το δάνειο της Αλεξανδρούπολης
Η πολύκροτη υπόθεση της 91χρονης στη Βοιωτία συγκλονίζει, καθώς οι αποκαλύψεις γύρω από τον θάνατό της και την απόκρυψη της ταφής της φέρνουν στην επιφάνεια νέα κρίσιμα στοιχεία για το πώς δρούσε τελικά η 62χρονη κόρη της.

Η εξαφάνιση της ηλικιωμένης και τα ψέματα της 62χρονης στη Βοιωτία

Συγγενείς και κάτοικοι ανέφεραν στο Newsbomb ότι η 91χρονη δεν είχε εμφανιστεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο εγγονός της δήλωσε πως την είχε δει τελευταία φορά στις αρχές του 2021, κάτι που επιβεβαιώνεται και από γείτονες αλλά και από τον νοσηλευτή που την επισκέφθηκε στις αρχές Ιανουαρίου 2021. Η 62χρονη κόρη της ισχυριζόταν ότι η μητέρα της ζούσε σε δομή φιλοξενίας, χωρίς ποτέ να παρουσιάσει επίσημα έγγραφα.

Ο λάκκος και ο «εργάτης-φάντασμα»

Κομβικό στοιχείο αποτελεί ο λάκκος στον στάβλο, όπου βρέθηκε θαμμένη η άτυχη γυναίκα. Η 62χρονη υποστηρίζει ότι τον είχε σκάψει με τη βοήθεια ενός εργάτη, το όνομα του οποίου ξεκινά από «Γ». Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη.

Τα ερωτήματα που μένουν αναπάντητα

  • Πότε και πώς πέθανε η 91χρονη;
  • Υπάρχουν ιατρικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την κατάσταση της υγείας της τα τελευταία χρόνια;
  • Ποιος βοήθησε τελικά στο να ανοίξει ο λάκκος;

Η εισαγγελική αυτοψία στον στάβλο δείχνει πως η έρευνα περνά σε πιο κρίσιμη φάση.

Οι «σκιές» στις συνταγογραφήσεις

Ένα από τα πλέον σοκαριστικά στοιχεία αφορά τις συνταγογραφήσεις φαρμάκων. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 62χρονη φέρεται να χρησιμοποιούσε το ΑΜΚΑ της νεκρής μητέρας της έως και τον Ιούλιο του 2025.

Στις 3 Ιουλίου εκδόθηκαν μάλιστα 14 συνταγές, με φάρμακα για την καρδιά, το σάκχαρο, αντιθρομβωτικά, καθώς και διουρητικά.

Οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί δεν είχαν καμία ένδειξη ότι η ηλικιωμένη ήταν νεκρή, αφού επίσημα ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί.

Το τελευταίο επίσημο ίχνος ζωής της εντοπίζεται τον Ιανουάριο του 2021, όταν είχε πραγματοποιήσει ιατρικές εξετάσεις. Έκτοτε, εμφανίζονταν μόνο συνταγές για εξετάσεις αίματος που δεν εκτελούνταν ποτέ.

Το δάνειο της Αλεξανδρούπολης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 62χρονη είχε μετακομίσει σε νεαρή ηλικία στην Αλεξανδρούπολη, όπου ο πρώην σύζυγός της είχε ένα σπίτι αξίας 300.000 ευρώ. Το ακίνητο είχε μπει υποθήκη, ωστόσο τα χρέη και τα οικονομικά προβλήματα οδήγησαν τελικά σε πλειστηριασμό ενώ η 62χρονη είχε λάβει δάνειο που δεν πλήρωνε. Μετά την απώλεια του σπιτιού της, η διευθύντρια του ΚΕΠ, που τέθηκε σε αργία, επέστρεψε στη Βοιωτία, όπου και αποκαλύφθηκε η υπόθεση που σήμερα συγκλονίζει την κοινή γνώμη.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Οι καταθέσεις συνεχίζονται, ενώ τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο, τις συνταγογραφήσεις και το δάνειο πλέκουν ένα θρίλερ με πολλές σκοτεινές πτυχές.

