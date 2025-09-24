Βοιωτία: Αυτή είναι η φωτογραφία - κλειδί που έκαψε την 62χρονη

Αριστερά η μητέρα της 62χρονης που έθαψε στην αυλή στη Βοιωτία και δεξιά η γιαγιά που έδειχνε σε φωτογραφία στους γείτονές της

Καθώς πληθαίνουν τα ερωτήματα για την 62χρονη στη Βοιωτία, που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο, η Εισαγγελία έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν είχε τελεστεί ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αλλά και να διαπιστωθεί αν η απάτη που διέπραξε σε βάρος του Δημοσίου, ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1, οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με τη μητέρα της 62χρονης διευθύντριας του ΚΕΠ στη Βοιωτία από μια φωτογραφία.

Οι γείτονες, που είχαν επικοινωνήσει με τους αστυνομικούς, είπαν ότι είχαν για χρόνια να δουν τη μητέρα της 62χρονης και έτσι κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. επισκέφθηκε την οικία της. Όταν λοιπόν οι αστυνομικοί είδαν τη φωτογραφία που τους έδειξε η 62χρονη κατάλαβαν ότι τους έλεγε ψέματα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί είδαν αυτή την ηλικιωμένη γυναίκα, παρατήρησαν ότι δεν αντιστοιχούσε η ηλικία της, το όνομά της και πλέον με μία φωτογραφία που βρήκαν ρωτούσαν στο χωριό ποια ήταν αυτή η γυναίκα. Έτσι βρήκαν ότι η ηλικιωμένη είναι μητέρα ενός άλλου ανθρώπου και κατάλαβαν την απάτη.