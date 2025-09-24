Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης - Πού κληροδότησε την περιουσία του

Το φως της δημοσιότητας είδε μια διαθήκη στη Βοιωτία που προκαλεί πολλά ερωτήματα για την 62χρονη κατηγορούμενη και τις σχέσεις που είχε με τους δικούς της ανθρώπους.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, ο πατέρας της 62χρονης άφησε την περιουσία του στον γιο της και όχι στην ίδια. Την ίδια ώρα όμως, υπάρχει και μια σύμπτωση.

Στα σημαντικά έγγραφα που αφορούν τη διαθήκη του πατέρα της, η σύμπτωση είναι ότι πεθαίνει και αυτός στο σπίτι στο Κλειδί, στις 30 Ιουνίου 2017.

Ο πατέρας της 32χρονης ήταν αγρότης και λίγες ημέρες πριν πεθάνει, συγκεκριμένα στις 8 Ιουνίου, συντάσσει μία ιδιόχειρη διαθήκη αφήνοντας την περιουσία που έχει όχι στην κόρη του αλλά στον εγγονό του. Πρόκειται για τρία χωράφια, τα δύο με ελιές, με το μεγαλύτερο να είναι 13 στρέμματα. Στην κόρη του δεν άφησε τίποτα. Λόγο σε αυτά είχε και η μητέρα της 62χρονης ως σύζυγος του θανόντα.

Όλα τα στοιχεία θα ερευνηθούν από τις αρχές καθώς υπάρχουν πολλές συμπτώσεις, όπως και η περιουσία που είχε στην κατοχή της η νεκρή μητέρα της.

