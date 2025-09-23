Βοιωτία: «Μου γύρισε το χέρι», λέει στο Newsbomb η δημοσιογράφος που δέχθηκε επίθεση από την 62χρονη

Ένταση επικράτησε το πρωί της Τρίτης (23/9) στη Βοιωτία, όταν η 62χρονη γυναίκα που κατηγορείται ότι έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο του σπιτιού της επιτέθηκε στη δημοσιογράφο του Star Ευδοκία Μύτιλη, την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να καταγράψει δηλώσεις για την υπόθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το σπίτι της κατηγορούμενης. Όπως φαίνεται σε βίντεο, η 62χρονη πλησίασε τη δημοσιογράφο, άρπαξε το χέρι της, το γύρισε, απέσπασε το μικρόφωνο και στη συνέχεια το πέταξε στο έδαφος. Φορώντας μάσκα και κουκούλα, προχώρησε και σε λεκτική επίθεση, πριν αποχωρήσει και μπει στο σπίτι της.

«Στο στόμα μου αυτό δεν θα το ξαναβάλεις, άκουσες; Ρώτησέ με ότι θες από απόσταση. Με εμποδίζετε να βγω από το αυτοκίνητο», ακούγεται να λέει η 62χρονη στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο.

Η ίδια η Ευδοκία Μύτιλη, μιλώντας στο Newsbomb.gr, περιέγραψε τα δραματικά δευτερόλεπτα της επίθεσης: «Είμαι περισσότερα από 15 χρόνια στο ελεύθερο ρεπορτάζ και έχω καλύψει δεκάδες πορείες αλλά και θέματα πολύ δύσκολα και επικίνδυνα για τη σωματική μου ακεραιότητα. Ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκα έτσι. Την απειλή αλλά και την επίθεση. Μου γύρισε το χέρι και μου πέταξε το μικρόφωνο».

Η δημοσιογράφος τόνισε ότι σε μια εποχή που το ελεύθερο ρεπορτάζ γίνεται όλο και πιο απαιτητικό, οι κίνδυνοι για τους δημοσιογράφους αυξάνονται, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη την καθημερινότητά τους στο πεδίο.

«Προσπάθησα να κρατήσω την ψυχραιμία μου και παράλληλα να αμυνθώ. Οι ρεπόρτερ κινδυνεύουν καθημερινά. Πρέπει να είσαι ψύχραιμος. Δεν ήξερα ότι πρέπει να μάθω πολεμικές τέχνες. Να που χρειάζεται και αυτό», σημείωσε η δημοσιογράφος.

H Ευδοκία Μύτιλη

Διαβάστε επίσης