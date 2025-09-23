Βοιωτία: «Εδώ είναι το σπίτι μου, να φύγετε» - Ο καυγάς της 62χρονης με δημοσιογράφο

«Να φύγετε τώρα, εδώ είναι το σπίτι μου», είπε η 62χρονη, που έθαψε τη μητέρα της σε αυλή, σε δημοσιογράφο του ΑΝΤ1 

Βοιωτία: «Εδώ είναι το σπίτι μου, να φύγετε» - Ο καυγάς της 62χρονης με δημοσιογράφο

Η 62χρονη στη Βοιωτία 

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την 62χρονη διευθύντρια του ΚΕΠ στη Βοιωτία, που έθαψε σε αυλή τη μητέρα της, για να λαμβάνει επιδόματα και συντάξεις.

Την ώρα που η 62χρονη αφέθηκε ελεύθερη, ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων, υποστήριξε ότι «είναι πιθανό να έθαψε ζωντανή τη μητέρα της».

Η 62χρονη, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχει μιλήσει στους δημοσιογράφους για όσα έγιναν. Όμως, ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με ρεπόρτερ του ΑΝΤ1.

«Θα μας πείτε δυο λόγια;», τη ρώτησε ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 και τότε η 62χρονη είπε: «Όταν σταματήσετε να με παρενοχλείτε στο σπίτι μου και εμένα και τα ζώα μου, θα σας πω ό,τι θέλετε».

Στη συνέχεια η 62χρονη είπε: «Παρακαλώ τα σκουπίδια σας να μαζέψετε, να φύγετε να μην σας πατήσω με το αυτοκίνητο, γιατί αυτή είναι η μόνη έξοδος. Να φύγετε γιατί εδώ είναι το σπίτι μου. Να φύγετε τώρα».

