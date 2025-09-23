Βοιωτία: Ο εισαγγελέας στο σπίτι της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Συνεχίζεται η έρευνα για τη μακάβρια υπόθεση της 62χρονης γυναίκας στη Βοιωτία, που παραδέχτηκε ότι έθαψε τη μητέρα της και κράτησε κρυφό τον θάνατό της προκειμένου να εισπράττει παράνομα τη σύνταξή της αλλά και επιδόματα.

Η 62χρονη αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους, ωστόσο, ο εισαγγελέας πήγε στο σπίτι της μαζί με τον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας με σκοπό να κάνουν αυτοψία στον λάκκο όπου βρέθηκε θαμμένη η ηλικιωμένη, όπως μετέδωσε η εκπομπή Live News του MEGA.

01 01 Θαμμένη μέσα σε ένα μαντρί, δίπλα από το σπίτι της στο χωριό Κλειδί της Βοιωτίας, είχε επί δύο χρόνια την ίδια της τη μητέρα η 62χρονη Πηγή: Newsbomb

Σε ερωτήσεις που δέχθηκε η γυναίκα από δημοσιογράφους προκειμένου να δώσει τη δική της οπτική για όσα έχουν δει το «φως» της δημοσιότητας, αρνήθηκε να απαντήσει.

«Συνεχίζετε… το βλέπετε; Ταλαιπωρήστε κι άλλο τα ζώα και θα δούμε τι θα γίνει», είπε αρχικά και προσέθεσε: «Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση φέρνετε τα ζώα μου και πώς βιάζετε εμένα και την προσωπική μου ειρήνη; Το καταλαβαίνετε; Γιατί επιμένετε με τέτοιο τρόπο; Αν ήθελα να πω οτιδήποτε, θα το είχα πει».

Το πρωί, ούσα εκτός εαυτού, η 62χρονη άρπαξε το μικρόφωνο και χειροδίκησε εις βάρος της δημοσιογράφου του STAR, Ευδοκίας Μύτιλη, έξω από το σπίτι της, μπροστά στις κάμερες.

«Προσπάθησα να κρατήσω την ψυχραιμία μου και παράλληλα να αμυνθώ. Οι ρεπόρτερ κινδυνεύουν καθημερινά. Πρέπει να είσαι ψύχραιμος. Δεν ήξερα ότι πρέπει να μάθω πολεμικές τέχνες. Να που χρειάζεται και αυτό», περιέγραψε η ρεπόρτερ, μιλώντας στο Newsbomb και την Αναστασία – Βασιλική Γκολέμη.

