Βοιωτία: Τι αποκαλύπτει ο Τζόνι από την Αλβανία για την 62χρονη και τον λάκκο στον στάβλο

Λιγότερο από 2 μέτρα βάθος είχε ο λάκκος που άνοιξε η 62χρονη για να θάψει τη σορό της μητέρας της 

Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις για το θρίλερ στη Βοιωτία με την 62χρονη γυναίκα που έθαψε στον στάβλο τη μητέρα της προκειμένου να εξακολουθεί να καρπώνεται τη σύνταξή της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 62χρονη «έδωσε» το μικρό όνομα του συνεργού της. Γίνεται λοιπόν έρευνα για το ενδεχόμενο να υπάρχει πράγματι συνεργός ο οποίος να βοήθησε -τουλάχιστον- σε πρώτη φάση στο θέμα της ταφής του σώματος της γυναίκας.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Mega υποστήριξε πως η 62χρονη χρειάστηκε τη βοήθεια ενός άνδρα για να σκάψει τον λάκκο, ονόματι Τζόνι. Σε ρεπορτάζ του Mega μεταδόθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζόνι, αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος είναι εργάτης στη Θήβα και φέρεται ως το πρόσωπο που βοήθησε την 62χρονη. Ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε μέχρι και την παραμικρή σχέση μαζί της λέγοντας «όχι, ποτέ δεν έχω δουλέψει γι' αυτήν τη γυναίκα. Δεν έχει μεροκάματο. Δεν έχω σχέση».

Αμέσως μετά όμως, ο ίδιος φαίνεται να αλλάζει τη στάση του και να υποστηρίζει πως «το τηλέφωνό μου το έχει όλο το χωριό. Δεν θυμάμαι να έχω δουλέψει γι' αυτήν», αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο να την έχει βοηθήσει.

Από το 2021 έχει να δει τη γιαγιά του ο γιος της 62χρονης

«Εγώ τη γιαγιά μου είχα να την δω από τις αρχές του 2021» φαίνεται να κατέθεσε στην αστυνομία ο γιος της 62χρονης διευθύντριας των ΚΕΠ.

Σημειώνεται πως η εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της 62χρονης διευθύντριας ΚΕΠ στη Βοιωτία για να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η 62χρονη, που έθαψε τη μητέρα της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει σύνταξη και επιδόματα, αφέθηκε ελεύθερη καθώς δεν βαρύνεται με κανένα κακούργημα ωστόσο οι έρευνες που διεξάγονται αφορούν στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega η κατάθεση του γιου της 62χρονης, που ζει στην Κρήτη ήταν ιδιαίτερη σημαντική. Ο γιος φαίνεται να είπε πως «εγώ τη γιαγιά μου είχα να τη δω από τις αρχές του 2021».

