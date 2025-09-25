Βοιωτία: Ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί της 62χρονης -Τα στοιχεία που δείχνουν πότε πέθανε η μητέρα

Συνεχίζεται το θρίλερ με την 62χρονη στη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της σε λάκκο για να εισπράττει συντάξεις και επιδόματα.

Οι Αρχές που ερευνούν ακόμη και αν έχει διαπραχθεί ανθρωποκτονία, ετοιμάζονται να λάβουν νέες καταθέσεις από άτομα που γνώριζαν ή είχαν έρθει σε επαφή με την πρώην διοικήτρια των ΚΕΠ στη Βοιωτία ενώ θα ελέγξουν και τις τραπεζικές της καταθέσεις.

Ζητούμενο είναι τελικά να διαπιστώσουν αν τα χρήματα που έλαβε από το Δημόσιο η 62χρονη ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ. Αν τελικά διαπιστωθεί ότι η 62χρονη έχει εισπράξει πάνω από αυτό το ποσό από το Δημόσιο, η δίωξη θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

Οι αστυνομικοί ακόμη ψάχνουν τους δύο Αλβανούς εργάτες, τον Γιάννη και έναν ακόμη, που άνοιξαν τον λάκκο στο σπίτι της 62χρονης στη Βοιωτία, αλλά δεν φαίνεται να ήταν παρόντες στην ταφή της μητέρας της.

Μπορεί πάντως η 62χρονη να υποστήριξε ότι έθαψε τη μητέρα της το 2023, όμως όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατός της ήταν προγενέστερος των δύο ετών. Από τις μέχρι τώρα μαρτυρίες προκύπτει ότι την ηλικιωμένη μητέρα γείτονες και νοσηλευτές είδαν τον Ιανουάριο του 2021 και έκτοτε η πρώην διευθύντρια του ΚΕΠ έλεγε σε όποιον ρωτούσε για τη μητέρα της ότι ήταν σε δομή.

Ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει ότι ο θάνατός της ήταν προγενέστερος είναι το γεγονός ότι μέσα στον λάκκο δεν βρέθηκαν ιστοί αλλά μόνο κόκκαλα.

Οι καταθέσεις για την 62χρονη στη Βοιωτία

Άτομα που γνώριζαν την 62χρονη και τα περιουσιακά της στοιχεία θα κληθούν να καταθέσουν στους αστυνομικούς.

Ακόμη, θα ελεγχθούν εξονυχιστικά τραπεζικοί λογαριασμοί, συναλλαγές, διαθήκες ώστε να διαπιστωθεί αν όντως η 62χρονη είχε οικονομικά προβλήματα - όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς.

Και αυτό γιατί με βάση τους υπολογισμούς των αστυνομικών η 62χρονη από μισθούς του δημοσίου και σύνταξη της μητέρας της και το αναπηρικό επίδομα μηνιαίως εισέπραττε περισσότερα από 3.000 ευρώ.

