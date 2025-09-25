Βοιωτία: Τον Ιανουάριο του 2021 είδε για τελευταία φορά νοσηλευτής τη μητέρα της 62χρονης

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2021 ζούσε η μητέρα της 62χρονης διευθύντριας του ΚΕΠ στη Βοιωτία, που τέθηκε σε αργία, όπως αποδεικνύεται από τον νοσηλευτή που την επισκέφθηκε για να την εξετάσει.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο νοσηλευτής που την είδε τον Ιανουάριο του 2021, μιλώντας στο Power Talk στον ΣΚΑΪ, «είχα πάει στο σπίτι της μητέρας της 62χρονης τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2021. Την είχα δει εγώ τον Ιανουάριο του 2021, είχα πάω να βάλω έναν καθετήρα. Δεν μπόρεσα να τον βάλω.

Έκατσα περίπου 15 λεπτά. Φαινόταν ότι φρόντιζε τη γυναίκα. Η ηλικιωμένη ήταν κατάκοιτη. Το 2021 η γυναίκα ήταν ανήμπορη. Ήταν αδυνατισμένη».

Μπορεί η 62χρονη να υποστήριξε δηλαδή ότι η μητέρα της πέθανε το 2023 και τότε την έθαψε στον λάκκο για να λαμβάνει τις συντάξεις και τα επιδόματα, όμως τόσο οι συγγενείς της όσο και γείτονες υποστηρίζουν ότι είχαν να δουν την 91χρονη πάνω από τέσσερα χρόνια.

Αυτό υποστήριξε, μιλώντας στην εκπομπή «Το' Χουμε» στον ΣΚΑΪ και ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης, ο οποίος ανέφερε ότι αν η σορός της είναι υποσκελετωμένη δεν γίνεται η γυναίκα αυτή να έχει πεθάνει πριν από δύο χρόνια. Πάντως, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ιατροδικαστικά να μην βρεθεί άκρη σχετικά με την αιτία θανάτου της μητέρας της 62χρονης.

Καταγγελίες για βασανιστική κακομεταχείριση

Η μητέρα της 62χρονης είχε δώσει σημεία ζωής έως τον Ιανουάριο του 2021 και την τελευταία φορά που την είδε νοσηλευτής, ήταν ταλαιπωρημένη και κατάκοιτη.

Οι περιγραφές των συγγενών της ανατριχιάζουν: Η 62χρονη φέρεται να μην έδινε στη μητέρα της φαγητό και νερό. Μάλιστα, οι αστυνομικοί ερευνούν αν η ηλικιωμένη έφυγε από τη ζωή από ασιτία ή κακομεταχείριση, προτού τη θάψει σε λάκκο η κόρη της για να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Οι Αρχές ερευνούν ακόμη και το ενδεχόμενο η 62χρονη να προκάλεσε τον θάνατο της μητέρας της ή να την έθαψε ζωντανή.

Το οικονομικό κίνητρο βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης: η 62χρονη φέρεται να εισέπραττε σύνταξη και επίδομα συνολικού ύψους 1.400 ευρώ τον μήνα, δηλαδή περίπου 90.000 ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια.

Μαρτυρίες γειτόνων: «Όλοι αναρωτιούνταν πού είναι η γιαγιά»

Η 91χρονη καταγόταν από το χωριό Πύλη, όπου το τελευταίο διάστημα οι κάτοικοι είχαν να τη δουν εδώ και χρόνια. Ο Γιώργος Λίγκος, φίλος της οικογένειας, δήλωσε στο OPEN: «Γνώριζα τον πατέρα και τη μητέρα της. Ήταν καλοί, ευγενικοί άνθρωποι. Ο πατέρας της, ο “παπα-Κώστας”, πέθανε από γεράματα, πριν από 10 ή 15 χρόνια. Τη μητέρα της την ήξερα πολύ καλά, ήταν από την Πύλη, είχαμε άριστες σχέσεις».

Άλλοι χωριανοί τόνισαν: «Την ηλικιωμένη την είχαμε να τη δούμε τουλάχιστον πέντε χρόνια. Όποτε την βλέπαμε, ήταν εξαθλιωμένη, χωρίς φαγητό ή νερό».

Διαβάστε επίσης