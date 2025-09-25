Βοιωτία: Τον Ιανουάριο του 2021 είδε για τελευταία φορά νοσηλευτής τη μητέρα της 62χρονης

Μπορεί η 62χρονη να υποστήριξε ότι η μητέρα της πέθανε το 2023, όμως η τελευταία φορά που την είδε νοσηλευτής ήταν τον Ιανουάριο του 2021 

Newsbomb

Βοιωτία: Τον Ιανουάριο του 2021 είδε για τελευταία φορά νοσηλευτής τη μητέρα της 62χρονης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2021 ζούσε η μητέρα της 62χρονης διευθύντριας του ΚΕΠ στη Βοιωτία, που τέθηκε σε αργία, όπως αποδεικνύεται από τον νοσηλευτή που την επισκέφθηκε για να την εξετάσει.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο νοσηλευτής που την είδε τον Ιανουάριο του 2021, μιλώντας στο Power Talk στον ΣΚΑΪ, «είχα πάει στο σπίτι της μητέρας της 62χρονης τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2021. Την είχα δει εγώ τον Ιανουάριο του 2021, είχα πάω να βάλω έναν καθετήρα. Δεν μπόρεσα να τον βάλω.

Έκατσα περίπου 15 λεπτά. Φαινόταν ότι φρόντιζε τη γυναίκα. Η ηλικιωμένη ήταν κατάκοιτη. Το 2021 η γυναίκα ήταν ανήμπορη. Ήταν αδυνατισμένη».

Μπορεί η 62χρονη να υποστήριξε δηλαδή ότι η μητέρα της πέθανε το 2023 και τότε την έθαψε στον λάκκο για να λαμβάνει τις συντάξεις και τα επιδόματα, όμως τόσο οι συγγενείς της όσο και γείτονες υποστηρίζουν ότι είχαν να δουν την 91χρονη πάνω από τέσσερα χρόνια.

Αυτό υποστήριξε, μιλώντας στην εκπομπή «Το' Χουμε» στον ΣΚΑΪ και ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης, ο οποίος ανέφερε ότι αν η σορός της είναι υποσκελετωμένη δεν γίνεται η γυναίκα αυτή να έχει πεθάνει πριν από δύο χρόνια. Πάντως, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ιατροδικαστικά να μην βρεθεί άκρη σχετικά με την αιτία θανάτου της μητέρας της 62χρονης.

Καταγγελίες για βασανιστική κακομεταχείριση

Η μητέρα της 62χρονης είχε δώσει σημεία ζωής έως τον Ιανουάριο του 2021 και την τελευταία φορά που την είδε νοσηλευτής, ήταν ταλαιπωρημένη και κατάκοιτη.

Οι περιγραφές των συγγενών της ανατριχιάζουν: Η 62χρονη φέρεται να μην έδινε στη μητέρα της φαγητό και νερό. Μάλιστα, οι αστυνομικοί ερευνούν αν η ηλικιωμένη έφυγε από τη ζωή από ασιτία ή κακομεταχείριση, προτού τη θάψει σε λάκκο η κόρη της για να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Οι Αρχές ερευνούν ακόμη και το ενδεχόμενο η 62χρονη να προκάλεσε τον θάνατο της μητέρας της ή να την έθαψε ζωντανή.

Το οικονομικό κίνητρο βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης: η 62χρονη φέρεται να εισέπραττε σύνταξη και επίδομα συνολικού ύψους 1.400 ευρώ τον μήνα, δηλαδή περίπου 90.000 ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια.

Μαρτυρίες γειτόνων: «Όλοι αναρωτιούνταν πού είναι η γιαγιά»

Η 91χρονη καταγόταν από το χωριό Πύλη, όπου το τελευταίο διάστημα οι κάτοικοι είχαν να τη δουν εδώ και χρόνια. Ο Γιώργος Λίγκος, φίλος της οικογένειας, δήλωσε στο OPEN: «Γνώριζα τον πατέρα και τη μητέρα της. Ήταν καλοί, ευγενικοί άνθρωποι. Ο πατέρας της, ο “παπα-Κώστας”, πέθανε από γεράματα, πριν από 10 ή 15 χρόνια. Τη μητέρα της την ήξερα πολύ καλά, ήταν από την Πύλη, είχαμε άριστες σχέσεις».

Άλλοι χωριανοί τόνισαν: «Την ηλικιωμένη την είχαμε να τη δούμε τουλάχιστον πέντε χρόνια. Όποτε την βλέπαμε, ήταν εξαθλιωμένη, χωρίς φαγητό ή νερό».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα – Είχαν προηγηθεί 6,2 Ρίχτερ

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχεδόν 58 εκατ. επιβάτες στα ελληνικά αεροδρόμια το 8μηνο: Κατακόρυφη αύξηση κίνησης σε Ηράκλειο, Ρόδο, Χανιά, Κέρκυρα

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση-σταθμός για την ενότητα της Κεντροαριστεράς: Ποιοι πήγαν, τι πρότειναν, οι αιχμές και οι «βόμβες»

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 7 SOS για γονικές παροχές και δωρεές - Ποιοι δικαιούνται αφορολόγητο

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Στη Βέρνη για το «διπλό» που θα του… αλλάξει τη ζωή

06:36LIFESTYLE

4 σειρές ξεσηκώνουν το X και τους τηλεθεατές

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Τέξας: Ξεσπά η δασκάλα για τις κατηγορίες ότι δεν ακολούθησε το πρωτόκολλο – «Δεν ήμουν δειλή»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κλαούντια Καρντινάλε: Ένα αδάμαστο πνεύμα που πάλεψε για την ελευθερία στη ζωή

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τυφλά» οικόπεδα: Πώς να αποφύγετε προστριβές με γείτονες και πότε μπορούν να οικοδομηθούν - Πλήρης οδηγός

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Συγκλονίζει η μητέρα της 13χρονης που υπέστη άγριο bullying: Την απείλησαν πως θα τη μαχαιρώσουν

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Τον Ιανουάριο του 2021 είδε για τελευταία φορά νοσηλευτής τη μητέρα της 62χρονης - Το θρίλερ με τον θάνατό της και τα νέα στοιχεία

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Το TikTok αποχαιρετά την πολύτεκνη εργαζόμενη στην Καθαριότητα που πέθανε ξαφνικά – Το γεμάτο περηφάνεια σχόλιο της κόρης της

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μυστικά των 10 δημοσκοπήσεων του Σεπτέμβρη: Προβάδισμα της ΝΔ και ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Ετοιμαζόταν για τη βάρδιά του ο 20χρονος όταν τον συνέθλιψε η υδατοστεγής πόρτα

05:58ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Μεγάλη έκρηξη και φωτιά σε αποθήκη στο Σουίντον – Συναγερμός στη βιομηχανική ζώνη

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η σφοδρή κακοκαιρία – «Καμπανάκι» από μετεωρολόγους για πλημμυρικά φαινόμενα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Μετεγγραφές φοιτητών: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Όλες οι πληροφορίες

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:12ΕΛΛΑΔΑ

Το TikTok αποχαιρετά την πολύτεκνη εργαζόμενη στην Καθαριότητα που πέθανε ξαφνικά – Το γεμάτο περηφάνεια σχόλιο της κόρης της

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την ξηρασία - Αναμένεται να φτάσει μέχρι βαθιά στο φθινόπωρο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η σφοδρή κακοκαιρία – «Καμπανάκι» από μετεωρολόγους για πλημμυρικά φαινόμενα

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Ετοιμαζόταν για τη βάρδιά του ο 20χρονος όταν τον συνέθλιψε η υδατοστεγής πόρτα

06:30WHAT THE FACT

Ο εφιάλτης ενός νέου «Carrington Event» πλησιάζει - Γεωμαγνητική καταιγίδα μπορεί να αφανίσει το 90% της ανθρωπότητας

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Τέξας: Ξεσπά η δασκάλα για τις κατηγορίες ότι δεν ακολούθησε το πρωτόκολλο – «Δεν ήμουν δειλή»

23:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία για τη Chevron – Εάν δυσφορούν... c'est la vie

06:36LIFESTYLE

4 σειρές ξεσηκώνουν το X και τους τηλεθεατές

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Τον Ιανουάριο του 2021 είδε για τελευταία φορά νοσηλευτής τη μητέρα της 62χρονης - Το θρίλερ με τον θάνατό της και τα νέα στοιχεία

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εγκλωβίστηκε ο 20χρονος Τάσος στο Blue Star Chios - Είχε γενέθλια δύο μέρες πριν

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση-σταθμός για την ενότητα της Κεντροαριστεράς: Ποιοι πήγαν, τι πρότειναν, οι αιχμές και οι «βόμβες»

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τυφλά» οικόπεδα: Πώς να αποφύγετε προστριβές με γείτονες και πότε μπορούν να οικοδομηθούν - Πλήρης οδηγός

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κλαούντια Καρντινάλε: Ένα αδάμαστο πνεύμα που πάλεψε για την ελευθερία στη ζωή

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 7 SOS για γονικές παροχές και δωρεές - Ποιοι δικαιούνται αφορολόγητο

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Στη Βέρνη για το «διπλό» που θα του… αλλάξει τη ζωή

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μυστικά των 10 δημοσκοπήσεων του Σεπτέμβρη: Προβάδισμα της ΝΔ και ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

21:41ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θύμα διαδικτυακής απάτης Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης - Έκαναν ψεύτικο προφίλ του στο Facebook

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ