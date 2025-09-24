Βοιωτία: «Οικειοποιήθηκε ένα σπίτι στην Αλεξανδρούπολη» -Τι καταγγέλλει ο πρώην σύζυγος της 62χρονης

Νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως της δημοσιότητας για την 62χρονη στη Βοιωτία. Όπως αποκάλυψε το MEGA, η 62χρονη είχε ένα σπίτι στην Αλεξανδρούπολη, που το 2007 βγήκε σε πλειστηριασμό.

Ο πρώην σύζυγός της μάλιστα είχε δώσει 300.000 ευρώ για να διατηρήσει το σπίτι. Σήμερα, μάλιστα ο ίδιος καταγγέλλει ότι το συγκεκριμένο σπίτι το είχε οικειοποιηθεί η 62χρονη τότε και μάλιστα πήρε δάνειο στην τράπεζα. Δεν πλήρωνε το δάνειό της και έτσι η τράπεζα έβγαλε σε πλειστηριασμό το σπίτι. Σύμφωνα με τον ίδιο, «περιουσία στην Αλεξανδρούπολη η 62χρονη δεν είχε. Όλο αυτό που έγινε εκεί γράφτηκε στο όνομά της με δικά μου χρήματα και έγινε αυτή η επένδυση και γράφτηκε στο όνομα (της 62χρονης) γιατί φοβόμασταν ότι δεν θα φτάσουν τα χρήματα για να μπορούμε να πάρουμε δάνειο. Δεν έγινε κάτι τέτοιο και όταν χωρίσαμε, επειδή ήταν στο όνομά της, πήγε και πήρε ένα δάνειο από την τράπεζα, δεν το εξόφλησε ποτέ και προφανώς το σπίτι βγήκε σε πλειστηριασμό.

Εγώ είχα αποχωρήσει εντελώς, δεν ήθελα να ακούω κανέναν. Δεν άκουγα τίποτα. Ήταν μια βάρβαρη κατάσταση. Δεν ήθελα να έχω καμία επαφή, ούτε συναισθηματική ούτε τυπική από τη στιγμή που χωρίσαμε και τελείωσε και η ιστορία των οικονομικών με μια ζημιά της τάξεως των 300.000 ευρώ για εμένα».

Ο πρώην σύζυγός της μάλιστα καταγγέλλει: «Οικειοποιήθηκε ένα σπίτι 300.000 ευρώ και μέχρι να κάνω αγωγή εγώ για να διεκδικήσω την ιδιοκτησία του σπιτιού, πήγε και πήρε δάνειο και δεν το πλήρωσε».

