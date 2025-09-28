Βοιωτία: Η 62χρονη ανακαίνισε το σπίτι μετά την ταφή της μητέρας της

Η 62χρονη γυναίκα στη Βοιωτία ξόδεψε χιλιάδες ευρώ για να ανακαινίσει το σπίτι της, αφού είχε θάψει τη μητέρα της στον στάβλο.

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση της 62χρονης, η οποία φέρεται να θανάτωσε και να έκρυψε τη μητέρα της για να εισπράττει τη σύνταξή της, έρχονται στο φως από την Realnews. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα συχνά εκδήλωνε έντονη ανησυχία στο σπίτι της, ενώ δαπάνησε σημαντικά ποσά για εργασίες ανακαίνισης. Οι γείτονες αναφέρουν ότι το πρόβλημα δεν ήταν μόνο η παρακράτηση της σύνταξης, αλλά και η συμπεριφορά της.

Πηγές αναφέρουν ότι η 62χρονη φέρεται να εισέπραξε παράνομα τη σύνταξη της μητέρας της, η οποία μαζί με τα επιδόματα έφτανε περίπου τα 1.400 ευρώ μηνιαίως. Αναλυτικά, η σύνταξη γήρατος ήταν 846 ευρώ, με επίδομα 122 ευρώ, και η ΕΦΚΑ χορηγούσε επιπλέον 432 ευρώ. Υπολογίζεται ότι από τον Αύγουστο του 2023 μέχρι την αποκάλυψη της υπόθεσης, η κατηγορούμενη εισέπραξε παρανόμως περίπου 34.000 ευρώ.

Οι Aρχές προγραμματίζουν εξέταση των οστών της μητέρας για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου και οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτόν. Μαζί με ψυχιατρικές και ιατρικές αξιολογήσεις, η έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση.

Πηγές αναφέρουν επίσης ότι η 62χρονη είχε ανακατασκευάσει το σπίτι της με τη βοήθεια εργολάβων, ενώ υπήρχαν υπόνοιες ότι η πραγματική χρήση των έργων ήταν διαφορετική από αυτή που δηλώθηκε.

Κατηγορείται ότι δημιούργησε ένταση στη γειτονιά με την προκλητική της συμπεριφορά, ενώ πολίτες και συγγενείς την είχαν καταγγείλει αρκετές φορές χωρίς να υπάρξει παρέμβαση από τις αρχές. Η υπόθεση παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπήρξαν και άλλες παράνομες ενέργειες που δεν είχαν δηλωθεί στις Αρχές.

