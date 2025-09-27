Βοιωτία: Ανατροπή με το πρόσωπο που βοήθησε την 62χρονη - «Έκανα λάθος, θα επιστρέψω τα χρήματα»

Ανατροπή στην υπόθεση της 62χρονης από τη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε το θέμα, η 62χρονη είχε ισχυριστεί πως για να καταφέρει να σκάψει και να θάψει τη σορό της μητέρας της στην αυλή του σπιτιού της, την βοήθησε ένας αλλοδαπός εργάτης, υπήκοος Αλβανίας με το όνομα «Γιάννης».

Τα τελευταία στοιχεία της έρευνας ωστόσο, δείχνουν ανατροπή στο αφήγημα αυτό, καθώς κατά πάσα πιθανότατα δεν υπάρχει «Γιάννης». Ο εργάτης αυτός δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο, αλλά τον επινόησε η 62χρονη για τους δικούς της λόγους.

Πάντως, οι αρχές θεωρούν βέβαιο πως πράγματι, κάποιο πρόσωπο τη βοήθησε στην υπόθεση αυτή και στρέφουν το ενδιαφέρον στο στενό περιβάλλον της γυναίκας.

«Έκανα λάθος, θα επιστρέψω τα χρήματα»

«Έκανα λάθος, θα επιστρέψω τα χρήματα», δήλωσε η 62χρονη σε εκπομπή του Mega. Σε μια σύντομη, γραπτή δήλωσή της, η γυναίκα που κατηγορείται για την υπεξαίρεση, αναφέρει πως έχει μετανοιώσει για την πράξη της και αισθάνεται ντροπή, προσθέτοντας πως συνειδητοποιεί το λάθος της.

Δικαιολογώντας την παράνομη πράξη, αναφέρει πως το έκανε διότι την έπνιξαν τα χρέη της και καταλήγει επισημαίνοντας πως θα προσπαθήσει να επιστρέψει τα χρήματα που πήρε.

«Ήμουν απελπισμένη, λόγω των χρεών μου, τα οποία δημιουργήθηκαν από διαχρονικά, πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και όχι μόνο.

Έκανα μεγάλο λάθος που δεν δήλωσα τον θάνατο της μητέρας μου στις αρχές. Το έχω συνειδητοποιήσει και νιώθω μεγάλη ντροπή. Θα αποδεχθώ τις συνέπειες των πράξεών μου και θα προσπαθήσω να επιστρέψω τα χρήματα που πήρα, χωρίς να τα δικαιούμαι».

Νωρίτερα από το 2023 ο θάνατος της μητέρας της

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία δε, από την έρευνα των οστών της μητέρας της 62χρονης, προκύπτει ότι ο θάνατος δεν συνέβη το 2023, αλλά νωρίτερα. Πλέον, εξειδικευμένο εργαστήριο στην Κρήτη έχει αναλάβει να εξετάσει τα οστά και να διακριβώσει τόσο τον χρόνο όσο και την αιτία θανάτου.

Πρόκειται για την μονάδα της Ιατροδικαστικής στο ΠΑΓΝΗ, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που θεωρείται εξειδικευμένη σε αντίστοιχες υποθέσεις.

Η ηλικιωμένη μητέρα της 62χρονης, σύμφωνα με όσα έχει ισχυριστεί η κατηγορούμενη, φέρεται να απεβίωσε τον Αύγουστο του 2023, όταν όπως παραδέχθηκε η κόρη της, την έθαψε στην αυλή του σπιτιού της στη Βοιωτία, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της.

Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η κόρη της την παραμελούσε, αφήνοντάς τη συχνά μόνη και απεριποίητη. Ο εγγονός της δήλωσε ότι την είδε τελευταία φορά τον Ιανουάριο του 2021, όταν ακόμη βρισκόταν σε σχετικά καλή κατάσταση και την είχε εξετάσει γιατρός στο σπίτι.

Διαβάστε επίσης