Αμφιλοχία: Κατήγγειλε τον σύζυγό της για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 4χρονης κόρης τους
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης κρίθηκε σκόπιμο το κοριτσάκι να εξεταστεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία
Τον 50χρονο σύζυγό της κατήγγειλε στην Αστυνομία μια γυναίκα στην Αμφιλοχία με την κατηγορία ότι προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 4χρονης κόρης τους.
Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, η καταγγέλλουσα ανέφερε επίσης ότι προ πενταετίας ο σύζυγός της την είχε χαστουκίσει.
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης κρίθηκε σκόπιμο το κοριτσάκι να εξεταστεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.
Ο 50χρονος άνδρας συνελήφθη στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής (28/9) ενώ κατασχέθηκαν προς εξέταση ηλεκτρονικές συσκευές που εντοπίστηκαν στην κατοικία τους.
