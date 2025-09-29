Κρήτη: Aιματηρό επεισόδιο με δύο νεαρούς στο λιμάνι της Παντάνασσας – Στο νοσοκομείο ο ένας

Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν στην Παντάνασσα, το μεσημέρι της Δευτέρας όταν δύο νεαροί συνεπλάκησαν με αποτέλεσμα ο ένας εξ αυτών να μεταφερθεί τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι δύο νεαροί ήρθαν αρχικά σε σφοδρή αντιπαράθεση η οποία κατέληξε γρήγορα σε αιματηρή συμπλοκή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ως αποτέλεσμα της συμπλοκής τραυματίστηκαν και οι δύο με τον έναν να φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο και να χρειάζεται ράμματα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους γιατρούς, χωρίς να κρίνεται σοβαρή. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν τα τραύματα προήλθαν από αιχμηρό αντικείμενο ή από άλλο μέσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τοπικό μέσο ενημέρωσης, οι δύο εμπλεκόμενοι φαίνεται να είναι παλιοί γνώριμοι και να υπάρχουν μεταξύ τους παλιές διαφορές.

