Ηράκλειο: Αίτημα να κηρυχτούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κοινότητες μετά τις πλημμύρες

Αίτημα να κηρυχτούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας απέστειλε ο δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σημειώθηκαν σήμερα (29.09.2025) από την σφοδρή κακοκαιρία.

Το αίτημα αφορά τις δημοτικές κοινότητες Καστελλιανών, Δεματίου και Σκινιά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο Κρήτης. Το αίτημα έχει παραλήπτες τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Συριγωνάκη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κεγκέρογλου στο σχετικό αίτημα: «Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, τις πρωινές ώρες, ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν την περιοχή του Δήμου μας με αποτέλεσμα να προκληθούν – λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων – πολλές καταστροφές σε υποδομές, δίκτυα και περιουσίες στις Δημοτικές Κοινότητες Καστελλιανών, Δεματίου και Σκινιά».

Οι πλημμύρες προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές και σε άλλες περιοχές, όπως το Μαριδάκι, ο Τσούτσουρας και η Βιάννος.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, παρασύροντας φερτά υλικά και προκαλώντας διάβρωση στο έδαφος.

Ειδικά στον Τσούτσουρα, ο μεγάλος όγκος νερού που έπεσε κατέληξε στη θάλασσα, διαπερνώντας τον παραλιακό δρόμο.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαιστού ανακοίνωσε ότι, λόγω της αναμενόμενης κακοκαιρίας θα παραμείνουν κλειστές κατά τις νυχτερινές ώρες οι ιρλανδικές διαβάσεις στον Γεροπόταμο για λόγους ασφαλείας των πολιτών και των διερχόμενων οδηγών. Συγκεκριμένα, θα παραμείνουν κλειστές οι εξής διαβάσεις:

Διάβαση Τριών Αστέρων

Διάβαση Περίου

Διάβαση Αγίας Τριάδας

Σημειώνεται ότι στον Δήμο Φαιστού, και τα όποια προβλήματα που καταγράφονται σε περιοχές βόρεια του Τυμπακίου, όπως το Λαγολιό, το Κλίμα και το Αντισκάρι, οι εργασίες για την αποκατάστασή τους δεν θα σταματήσουν εάν δεν αποκατασταθούν πλήρως τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη.

Τέλος σημειώνεται ότι αν δεν και δεν έχουν αποκλειστεί δρόμοι, οι εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών συνεζίνται έως και αυτήν την ώρα στον δρόμο από Μάρθα για Βιάννο, όπως επίσης και στο παραλιακό μέτωπο από τον Ξερόκαμπο μέχρι τα Λατόμια, με τον δήμαρχο της περιοχής Παύλο Μπαριτάκη να κάνει έκκληση για προσοχή προς τους κατοίκους που θέλουν να μετακινηθούν.

Διαβάστε επίσης